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El equipo de Gobierno municipal de Benavente aclara si aplicará la "prioridad nacional" en las ayudas sociales

El portavoz de Vox asegura que el acuerdo de Gobierno actual no contempla criterios de 'prioridad nacional' en las ayudas sociales

Eugenio Blanco, concejal de Vox en Benavente.

Eugenio Blanco, concejal de Vox en Benavente. / A. B.

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Carlota Fernández

Izquierda Unida llevó al Pleno del Ayuntamiento de Benavente, celebrado este viernes, el debate sobre la denominada "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas sociales. El grupo municipal preguntó al equipo de Gobierno si tiene previsto trasladar ese principio a las prestaciones municipales de cara a futuros presupuestos, después de que Vox haya impulsado esta medida en otras administraciones de otras partes de España.

La formación quiso saber si el equipo de Gobierno prevé revisar ayudas municipales como las destinadas a la natalidad, la bonificación del IBI para familias numerosas, las ayudas a la pobreza energética o el programa de libros de texto "Manuel Paino" para incorporar criterios de "prioridad nacional".

En respuesta, el portavoz de Vox, Eugenio Blanco, aseguró que el actual acuerdo de Gobierno con el PP en el Ayuntamiento de Benavente no contempla la aplicación de este principio. No obstante, afirmó que, si ambas formaciones vuelven a gobernar juntas tras las próximas elecciones municipales, posiblemente este criterio sí formaría parte de un futuro acuerdo de gobierno.

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Blanco defendió además el concepto de la "prioridad nacional" al considerar que los recursos públicos deben destinarse preferentemente a quienes, dicen, “llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo” a la comunidad.

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