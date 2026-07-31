Cunquilla de Vidriales, a punto de arder: los vecinos sofocan un incendio en el casco urbano
La movilización vecinal contuvo el avance del fuego, que llegó muy próximo a la iglesia del pueblo
Los vecinos de Cunquilla de Vidriales se movilizaron en plenas fiestas patronales para defender su pueblo de un incendio surgido en unos matorrales dentro del propio casco urbano. "Avanzaba muy rápido hacia la iglesia", relatan desde el lugar testigos presenciales. Mangueras y palas fueron todas las herramientas que pudieron emplear para evitar la propagación del fuego hasta la llegada de los servicios de extinción, que se quedaron en el pueblo para refrescar la zona y terminar de extinguir el incendio.
El incendio comenzó en unos matorrales frente a la peña del pueblo, que estos días celebra sus fiestas patronales, por lo que el local estaba lleno con los jóvenes de la localidad, los primeros en dar la voz de alarma.
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