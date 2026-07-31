Cunquilla, en fiestas: un pueblo de 30 habitantes repleto de juventud

Con apenas una treintena de vecinos durante todo el año, Cunquilla de Vidriales triplica su población durante el verano. Aunque la media de edad de sus residentes ronda los 50 años, la localidad se llena de juventud durante estos meses, cuando muchos vecinos que estudian o trabajan fuera regresan para disfrutar de sus vacaciones y participar en la vida del pueblo.

Es el caso de la peña de Cunquilla, formada por jóvenes de entre 17 y 25 años que, además de reunirse siempre que pueden, son los encargados de organizar las fiestas patronales y otras actividades a lo largo del año, manteniendo vivas las tradiciones del municipio.

Fruto de ese trabajo, las fiestas en honor a San Miguel Arcángel arrancan este viernes y se celebrarán hasta el 2 de agosto. Durante tres días, la localidad volverá a reunir a decenas de personas que regresan cada verano para compartir unos días de convivencia y celebrar las fiestas de su pueblo.

Imagen de archivo de las fiestas de Cunquilla / Carlota Fernández

Meses de trabajo para sacar adelante las fiestas

Detrás del programa festivo se encuentra una comisión formada por jóvenes que, por tercer año consecutivo, ha dedicado meses de trabajo a organizar unas fiestas con un presupuesto municipal muy ajustado.

“Con el dinero del Ayuntamiento no llegábamos a todo lo que queríamos hacer. El presupuesto que nos dan es muy escaso, así que nos pusimos a buscar patrocinadores para conseguir más recursos y ofrecer unas fiestas mejores”, explica César Jiménez, natural de Cunquilla y residente en Salamanca.

Sin embargo, conseguir ese apoyo no fue una tarea sencilla. “Muchas empresas piensan: ¿Qué pinto yo ahí?. Lo complicado es convencerlas y hacerles ver que no es una mala opción. También queremos animar a las empresas a apostar por este tipo de iniciativas. Para una empresa que factura cientos de miles o incluso millones de euros al año no supone un gran esfuerzo hacer un pequeño donativo a un grupo de jóvenes que organiza unas fiestas como estas”, explica Hugo Calvo, miembro activo de la comisión, que reside en Valladolid, pero regresa a Cunquilla siempre que tiene oportunidad.

Además de buscar patrocinadores, la comisión puso en marcha distintas iniciativas para recaudar fondos entre los propios vecinos. Una de las más exitosas fue el sorteo de varias cestas. “La primera cesta se agotó en apenas tres días. Tuvo una acogida increíble entre la gente del pueblo. Gracias a esa iniciativa hemos podido contratar una charanga nueva para el viernes por la tarde”, agradece Jiménez.

Todo este esfuerzo económico fue solo una parte del trabajo. Adrián Prieto, también miembro de la comisión y residente en León, donde prepara las oposiciones para ser profesor, explica que la organización comenzó mucho antes de lo que muchos vecinos imaginan. “Desde marzo hasta junio prácticamente no ha habido un fin de semana en el que no hayamos venido al pueblo para organizarlo todo. Buscar patrocinadores, gestionar contratos y preparar las actividades... Ha sido muchísimo trabajo, aunque mucha gente no llegue a imaginarlo”, comenta.

Ese proceso también obligó a los integrantes de la comisión a enfrentarse a tareas completamente nuevas para ellos. “Nunca habíamos gestionado contratos ni organizado unas fiestas de este tamaño. Ha sido un aprendizaje continuo, pero merece la pena si sirve para mantener vivo el pueblo”, señala Calvo.

Después de meses de preparación, el objetivo de la comisión es ofrecer un programa pensado para todos los públicos. “Creemos que es muy importante mantener los bailes tradicionales. Queremos que los mayores sigan disfrutándolos y que, además, los más jóvenes puedan conocerlos. Nosotros hemos participado en ellos desde pequeños”, explica Jiménez.

Con esa programación, los organizadores confían en que esta edición sea una de las más concurridas de los últimos años. “Hemos hablado con las comisiones de varios pueblos de la zona y este año esperamos recibir a mucha más gente de localidades del valle y de otros municipios cercanos. Hemos hecho un llamamiento para que venga todo el mundo”, concluye Jiménez.

Pequeño, pero muy vivo

Pese a contar con apenas una treintena de habitantes, Cunquilla de Vidriales mantiene una intensa vida social durante todo el año, alimentada no solo por sus vecinos, sino también por las personas que llegan desde los pueblos cercanos para reunirse en la localidad y disfrutar de su ambiente.

Atardecer en Cunquilla / Carlota Fernández

Actualmente, el bar y las tradicionales bodegas son los principales puntos de encuentro de los vecinos más jóvenes, mientras que la plaza continúa siendo el lugar habitual de reunión de las personas mayores. En la planta baja del antiguo consultorio médico se encuentra, además, el local que utilizan los jóvenes como peña.

El municipio también dispone de una biblioteca municipal equipada con ordenadores que, aunque actualmente carece de conexión a internet tras la supresión del servicio con el cambio de gobierno municipal, continúa abierta para los vecinos y mantiene un amplio fondo bibliográfico. Basta con hablar con los propios vecinos para acceder al servicio y solicitar un libro.

Otro de los elementos más singulares del municipio es su iglesia renacentista, uno de los principales valores patrimoniales de Cunquilla. Su característica torre permanece partida por la mitad desde hace décadas, presuntamente a causa del impacto de un rayo. Lejos de ser reparada, esa peculiar imagen se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del pueblo y ha dado nombre y logotipo a la Asociación de Vecinos La Torre de Cunquilla.

Entre sus vecinos y descendientes figuran artistas, escritores, músicos saxofonistas e integrantes de la conocida banda Zumo de Cebada, mientras que la agricultura continúa siendo la principal actividad económica del municipio.

Tres días de fiestas

Las fiestas comenzarán este viernes, 31 de julio, con un tardeo amenizado por DJ Cede, seguido de una gran merienda popular acompañada por la charanga Vaya Movida y una discomóvil con DJ Tino.

El sábado estará marcado por la misa en honor a San Miguel Arcángel, la procesión, el vermú popular en el bar del pueblo, un nuevo tardeo con la charanga Los Chumachos y la actuación de Disco Ritual hasta la madrugada.

Las celebraciones concluirán el domingo con la misa por los difuntos, el tradicional concurso de tapas y los bailes regionales a cargo del grupo La Asunción y Bañezaina.