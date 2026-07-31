Benavente regresa al pasado y atrae a cientos de visitantes: empieza el Mercado Medieval

Desde primera hora de la mañana del viernes ya se podía ver en la Plaza Mayor a numerosos artesanos y comerciantes colocando, montando y preparando sus puestos para la primera jornada del Mercado Medieval. Desde la calle Santa Clara ya era visible la ambientación del evento, con pendones y banderines que trasladaban a Benavente de vuelta a la época medieval.

A las 12.00 horas abrió oficialmente el mercado, donde podían encontrarse puestos de artesanía con joyas, juguetes de madera, cestos de mimbre y otros productos elaborados de forma artesanal. La oferta gastronómica también tuvo un importante protagonismo, con puestos de fruta deshidratada, tés, bizcochos, quesos y otras propuestas tradicionales.

Durante la mañana se registró una importante afluencia de público. Algunos vecinos aseguraban que incluso "les había costado mucho aparcar", lo que daba cuenta de la gran afluencia de visitantes que se acercaron al mercado. Además de las calles decoradas, pudieron verse personajes ataviados con trajes medievales, como caballeros templarios, que contribuyeron a recrear el ambiente de la época.

Ambientación en el Mercado Medieval de Benavente. / C. F.

Tras una pausa durante las horas de más calor de la tarde, el mercado reanudó su actividad a las 16.30 horas. A las 19.00 horas tuvo lugar el pregón inaugural, que dio comienzo oficial al Mercado Medieval.

Charlas, exhibiciones de vuelo de aves, espectáculos de marionetas, la presencia del juglar Crispín D'Olot y diferentes actuaciones musicales acompañaron la tarde del viernes, que estuvo marcada por una elevada participación de público.

Ambientación en el Mercado Medieval de Benavente. / C. F.

Aunque "hacía mucho calor", como afirmaban algunos asistentes que paseaban por las calles, fueron muchos los que se animaron a acudir a esta cita, que cada año atrae no solo a vecinos de Benavente, sino también a visitantes de Los Valles, de distintos puntos de la provincia y a aficionados a la temática medieval y a la artesanía.

Entre los asistentes, Azucena Delgado, una vecina de Madrid con familia en Benavente, explicaba que lo que más le atrae del mercado es la artesanía y los productos naturales. "Me gusta venir porque suelo encontrar productos que no puedo encontrar en otros sitios hoy en día. He comprado cremas naturales, pero sobre todo vengo por los tés", comentaba.

Por su parte, Jimena Seijas, vecina de Benavente, aseguraba que lo que principalmente le motiva para visitar este tipo de mercados es la joyería artesanal. "Hay joyas muy originales, únicas, con diseños que no vas a encontrar en ningún otro sitio y tienen mucho valor", afirmaba.

Compradores en el Mercado Medieval de Benavente. / C. F.

Otro visitante, David Sierra, destacaba además que este tipo de mercados suponen una forma de apoyar al pequeño comercio, tal y como se hacía antiguamente. Consideraba que es una gran alternativa a las grandes multinacionales y confiaba en que los mercados medievales y de artesanía ganen protagonismo y vuelvan a convertirse en una forma habitual de comercio. “Me gusta comprar en mercados medievales y de artesanía, es otra forma de contribuir al comercio de proximidad”.

Por su parte, la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, destacó la ambientación del Mercado Medieval: "Lo que estamos viendo es una decoración muy bonita, muy ambientada en la temática medieval y unas jornadas que, desde la inauguración hasta el domingo, van a estar muy entretenidas y llenas de actividades, que era precisamente lo que se pretendía ".

Decoración medieval en las calles de Benavente. / C. F.

Asimismo, subrayó que "se ha mejorado muchísimo con respecto a años anteriores. Se ha ido ampliando la oferta cultural del propio mercado y suele ser un atractivo muy importante para la ciudad, por eso se sigue apostando desde la Concejalía de Cultura por el Mercado Medieval".

La alcaldesa también mostró su confianza en la elevada participación de público durante el fin de semana. "Se espera mucha afluencia de gente. El fin de semana suele haber bastante movimiento, no solo en Benavente, sino también en los pueblos de alrededor, y la previsión es que haya una gran asistencia de visitantes", concluyó.

El Mercado Medieval continuará durante la jornada del sábado con la apertura de los puestos desde las 10.00 horas. Tras el habitual parón durante las horas de más calor, entre las 14.30 y las 16.30 horas, la actividad se reanudará hasta las 23.30 horas con una amplia programación que incluirá charlas, espectáculos, exhibiciones de vuelo de aves, actuaciones musicales, representaciones de marionetas, el juglar Crispín D'Olot y el paseo de Orko, que volverán a recorrer las calles del mercado. Como broche final, a las 22.30 horas tendrá lugar el pasacalles The Dragons, un espectáculo de gran formato de fuego y música que cerrará la programación del sábado.