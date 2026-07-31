Benavente da un paso decisivo para construir el nuevo cuartel de la Guardia Civil

El Ayuntamiento de Benavente aprobó este viernes, durante la sesión plenaria, la moción presentada por el equipo de Gobierno para impulsar una permuta de terrenos con el Ministerio del Interior que permita avanzar en la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil. La iniciativa salió adelante con los votos favorables del PP, Vox y PSOE, mientras que Izquierda Unida optó por la abstención.

Aunque durante el debate todos los grupos coincidieron en la necesidad de que Benavente cuente con unas nuevas instalaciones para la Guardia Civil, la discusión se centró en las garantías que debe ofrecer la futura operación patrimonial para evitar que suponga un coste para las arcas municipales.

El Grupo Socialista apoyó la moción, aunque defendió una enmienda para dejar constancia expresa de que cualquier permuta debe preservar el interés general y no comprometer la capacidad económica del Ayuntamiento. La propuesta fue rechazada en el pleno, si bien los socialistas insistieron en que el proyecto solo debe ejecutarse si no supone una carga para el municipio. Asimismo, recordaron que las primeras gestiones con el Ministerio del Interior para conseguir un nuevo acuartelamiento se iniciaron durante el mandato del anterior alcalde, Luciano Huerga.

Por su parte, Izquierda Unida compartió la necesidad de construir un nuevo cuartel, aunque decidió abstenerse al considerar que todavía existen incógnitas sobre la permuta. Del mismo modo, el portavoz de IU, Manuel Burón, reclamó aclarar previamente la titularidad de los terrenos que ocupa el actual cuartel y advirtió de que, si pertenecen al Ministerio del Interior, el Ayuntamiento podría verse obligado a asumir los costes derivados del derribo de las instalaciones.

Desde el equipo de Gobierno se garantizó que la operación no supondrá un perjuicio para las cuentas municipales. El portavoz del Partido Popular, José Manuel Salvador, reiteró que el intercambio de terrenos “se llevará a cabo, desde luego, sin coste alguno para el Ayuntamiento”.