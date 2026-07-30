Villanueva de las Peras organiza una jornada de limpieza de residuos

Villanueva de las Peras celebrará el próximo 12 de agosto una jornada de recogida de residuos con el objetivo de fomentar el cuidado del entorno natural y la participación vecinal. La actividad se desarrollará entre las 9.00 y las 12.00 horas, con salida desde la Plaza Mayor, e invita a vecinos de todas las edades a colaborar en la retirada de plásticos, latas y otros residuos acumulados en las cunetas del municipio. La iniciativa busca concienciar sobre la importancia de mantener limpios los espacios naturales.

Como incentivo a la participación, la organización ha previsto diferentes premios para los participantes en función del peso de los residuos recogidos. Habrá categorías para adultos, así como para niños y jóvenes, con premios como copas, camisetas y balones de baloncesto.

Además, los días 20 y 21 de agosto, el municipio acogerá un taller gratuito de formación básica en primeros auxilios. Las sesiones se desarrollarán de 11.00 a 13.00 horas en el Ayuntamiento y tendrán entrada libre. Esta formación ofrecerá conocimientos básicos para actuar ante situaciones de emergencia y está organizada por el C.E.A.S. Tábara, con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de las Peras.