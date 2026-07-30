Santa Croya de Tera vive el fin de semana grande de unas fiestas referentes en la comarca

Las fiestas patronales de Santa Croya de Tera alcanzan sus jornadas centrales. Las actividades comenzaron el martes con propuestas para todas las edades, entre ellas juegos infantiles, hinchables, cine al aire libre, fiesta de la espuma, concursos y diferentes actuaciones musicales y sesiones de DJ.

Hinchables en Santa Croya de Tera / Carlota Fernández

La jornada de este viernes marcará el arranque oficial de las fiestas con la tradicional fotografía de las peñas en la plaza, el pregón y el chupinazo, seguidos del desfile acompañado por la charanga Los 4 Gatos. Ya de madrugada, la verbena correrá a cargo de la orquesta Tango.

El plato fuerte llegará el sábado con la celebración de la segunda edición del festival Arde Croya. El evento reunirá sobre el escenario de la macrodiscoteca A Gramola a reconocidos DJ como Dani Serra, Groove Amigos, Eric García, Jowi o DJ Zeid, además de los vecinos de Santa Croya Adrián Otero y Pardo DJ. El festival contará, además, con autobuses desde distintos puntos de la provincia, como Benavente, Milles y la zona de Tábara, facilitando la llegada de cientos de asistentes.

La alcaldesa de Santa Croya de Tera, María Victoria Mateos García, destaca que "cada año se nota que viene más gente". La regidora recuerda, además, que la celebración de las fiestas en estas fechas tiene un origen muy especial. "Las fiestas de agosto surgieron en honor a la peña La Jarra, una peña formada por toda la juventud del pueblo, además de celebrarse en honor a San Cayetano", señala. Asimismo, hace hincapié en que el festival Arde Croya atraerá aún a más gente a unas fiestas que ya son un referente en la comarca.

El programa concluirá el domingo con la misa en recuerdo de los difuntos, seguida del vermú y el tardeo, y el tradicional concurso de disfraces, antes del cierre con la actuación de la orquesta Malibu Show.