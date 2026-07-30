¿Quieres saber lo que costaron las fiestas del Toro Enmaromado de Benavente?: Aquí están los datos detallados

El Ayuntamiento de Benavente ha cerrado de momento la ejecución económica de las fiestas del Toro Enmaromado 2026 con un gasto total reconocido de 220.418,61 euros. El presupuesto disponible para esta partida ascendía a 270.132,66 euros, lo que deja un saldo final de 18.000 euros sin utilizar.

El grueso del gasto se concentra en las actuaciones musicales programadas durante los días festivos. La contratación del grupo Sidecars supuso un desembolso de 30.250 euros. A esta actuación se suman los conciertos de Depol (18.150 euros), Marsal Ventura (8.470 euros), América de Vigo (9.680 euros), Lío Gordo (2.000 euros) y Lady Abril (1.800 euros). En conjunto, las actuaciones musicales superan los 70.000 euros, consolidándose como uno de los bloques de gasto más voluminosos del programa.

Otro capítulo destacado es el de organización taurina, adjudicado a la empresa Espectáculos Taurinos Serrano Iglesias S.L., que emitió dos facturas de 29.040 euros cada una por el primer y segundo pago del servicio, sumando 58.080 euros.

Otros gastos

La compra del toro enmaromado ascendió a 14.520 euros. Este importe fue abonado y posteriormente reconocido en la contabilidad municipal. El Ayuntamiento destinó también 14.100 euros a la póliza de seguros de accidentes para festejos taurinos, contratada con Asegur Progress S.L., y 1.816,93 euros al seguro específico para colaboradores, emitido por Mapfre Vida.

Los servicios auxiliares completan la estructura del gasto: ambulancias (8.000 euros), baños portátiles con limpieza (7.253,95 euros), fuegos artificiales (8.349 euros), megafonía (1.149,50 euros), iluminación para actuaciones (393,25 euros) y bizcochos, leche y chocolate para actividades populares (1.091,21 euros). El programa incluye además partidas menores como bombas y humo (2.910 euros), parques hinchables (2.420 euros) y brazaletes personalizados para colaboradores (294,03 euros).

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En paralelo, el documento económico del resto de fiestas del año —Navidad, Carnaval, Reyes y otras actividades del programa general de festejos— refleja 123.356,32 euros en pagos realizados y un saldo disponible final de 13.240,45 euros, una vez descontadas las facturas pendientes de contabilizar. Esto eleva el gasto de la partida de fiestas en lo que va de año a 343.774,93 euros. A la Concejalía le quedaría un remanente de 31.240,45 euros. El presupuesto inicial del programa de festejos generales era de 142.000 euros, ampliado hasta 148.629 euros mediante suplementos y remanentes.