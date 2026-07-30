El PSOE apoya la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, pero sin que perjudique al Ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benavente ha remarcado que reiteran su apoyo a un nuevo cuartel de la Guardia Civil, pero sin que esta decisión perjudique al Ayuntamiento. Por ello han presentado una enmienda de adición a la moción registrada por PP y Vox sobre la permuta de un inmueble municipal con el Ministerio del Interior para la construcción del cuartel que se debatirá en el Pleno municipal.

Los socialistas consideran que el cuartel es necesario "para mejorar las condiciones de trabajo de los agentes y el servicio que prestan a la ciudadanía”. No obstante, defienden que cualquier operación patrimonial debe garantizar la protección del interés general y no comprometer las arcas municipales.

La enmienda incorpora un acuerdo para asegurar que una posible permuta no suponga una carga económica desproporcionada para el Ayuntamiento y que el patrimonio de Benavente se gestione con responsabilidad.

El PSOE recuerda, además, que las primeras gestiones para impulsar este proyecto se iniciaron durante el mandato del anterior alcalde Luciano Huerga, quien mantuvo reuniones con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “para trasladarle la necesidad de dotar a Benavente de un nuevo acuartelamiento acorde a las necesidades actuales del cuerpo”. Del mismo modo, la entonces directora general de la Guardia Civil, María Gámez, visitó Benavente para estudiar distintas alternativas y la viabilidad de los terrenos de la avenida Federico Silva.

El Grupo Municipal Socialista considera que la construcción del nuevo cuartel es el resultado de años de trabajo institucional del anterior mandato y lamenta que PP y Vox presenten el proyecto como una iniciativa propia.