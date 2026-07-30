Benavente, en alerta por el humo de los incendios

Benavente registra este jueves un importante episodio de contaminación atmosférica debido al humo procedente de los incendios forestales activos en la región y en zonas limítrofes. El informe elaborado por el Departamento de Ciencias del Colegio Virgen de la Vega alerta de un notable deterioro de la calidad del aire, con un Índice de Calidad del Aire (AQI) de 196, un valor catalogado como “insalubre” y considerado de “alto riesgo”.

La estación de medición ubicada en el Colegio Virgen de la Vega registra una concentración de 120 microgramos por metro cúbico (μg/m³) de partículas PM2.5, el principal contaminante responsable de este episodio. Según el informe, la llegada de una masa de aire cargada de humo y cenizas, unida a la estabilidad atmosférica de primeras horas de la mañana y al viento flojo, ha favorecido la acumulación y concentración del humo a nivel del suelo.

Ante esta situación, se recomienda que las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares permanezcan en interiores durante las horas críticas de la mañana y utilicen mascarillas FFP2 o N95 si necesitan salir al exterior. Asimismo, se aconseja evitar la práctica de deporte y cualquier actividad física intensa al aire libre, así como mantener puertas y ventanas cerradas para impedir la entrada de humo en el hogar.

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Las previsiones apuntan a una mejora progresiva de la calidad del aire a lo largo de la jornada gracias al aumento de la velocidad del viento, que favorecerá la dispersión del humo. El informe prevé que los niveles de contaminación desciendan gradualmente hasta situarse en valores “moderados” durante la tarde y la noche.