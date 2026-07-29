Tensión y "pocas respuestas" en la cita municipal de Castrogonzalo para informar sobre la planta de biogás

Castrogonzalo ha acogido en la mañana de este 29 de julio una sesión informativa sobre el proyecto de instalación de una planta de biogás en la localidad, convocada para las 12.00 horas en el Centro de Convivencia. A la reunión han asistido alrededor de 40 vecinos del propio municipio y de otras localidades de la comarca como Fuentes de Ropel, Barcial, Santa Colomba, Villalobos y Vega de Villalobos, además de responsables de la plataforma Stop Biogás Comarca de Benavente.

El acto ha sido introducido por el alcalde de Castrogonzalo, Gonzalo García, que ha dado paso a la presentación del proyecto tras una larga intervención en una sesión en la que han estado presentes el CEO de la empresa promotora de la planta de biogás y varios administrativos de la compañía, que habrían sido presentados como técnicos ante los asistentes. Según lo expuesto por el regidor, este ha alegado que no conocía el proyecto ni muchos de sus detalles hasta que recibió la comunicación oficial de la Junta de Castilla y León sobre la iniciativa.

La sesión informativa, estructurada en torno a la presentación del proyecto, un turno abierto de preguntas y la explicación del procedimiento y las alegaciones, ha transcurrido en un ambiente tenso en varios momentos. Durante el desarrollo del encuentro, el alcalde ha grabado vídeos con su teléfono móvil y se ha negado a responder a las preguntas formuladas por los miembros de la plataforma Stop Biogás Comarca de Benavente.

No habrá reunión a una hora más viable.

Entre las intervenciones destacadas se encuentra la del médico del pueblo, que ha tomado la palabra para solicitar al alcalde que, en lugar de convocar la reunión a las 12.00 horas, en pleno horario laboral, reuniera al vecindario fuera de ese tramo horario para facilitar la asistencia de más personas. Aunque inicialmente la empresa recogió el guante, finalmente no se convocará una nueva cita a hora más propicia para los vecinos que trabajan. Esta petición se ha producido en el contexto de las críticas de algunos vecinos a la hora elegida para la sesión informativa sobre la planta de biogás.

Los vecinos han realizado numerosas preguntas al responsable de la empresa promotora del proyecto, generando momentos de tensión durante el turno abierto de intervenciones. Entre las cuestiones planteadas, los asistentes han preguntado específicamente qué subvención recibiría la iniciativa desde Europa, a lo que el representante de la compañía ha respondido negando que el proyecto vaya a recibir subvenciones europeas.

El responsable de la empresa tampoco ha aclarado con detalle el origen de la materia prima (purines, excrementos, etc… ) que servirán de materia prima para la producción de biogás en la planta proyectada. Según lo manifestado en la sesión, el representante ha indicado que los residuos que produzca la planta se esparcirán en un radio de 15 kilómetros a la redonda, sin especificar con precisión de dónde procederán esos materiales ni qué tipo de acuerdos o contratos se han establecido para su gestión.

Esta referencia al esparcimiento de los residuos en un radio de 15 kilómetros ha motivado la intervención de agricultores locales presentes en la reunión, que han pedido al responsable de la empresa que aclarara qué permisos han solicitado para utilizar esos terrenos. Los agricultores han señalado que esas parcelas están en manos de cinco titulares y han manifestado que desconocen este extremo.

"Depende, todo depende"

En uno de los momentos más llamativos de la sesión, una vecina ha tomado la palabra para dirigirse al CEO de la empresa y ha terminado cantándole la canción “Depende”, del grupo Jarabe de Palo. Esta intervención se ha producido, según los asistentes, porque el representante de la compañía habría respondido a la mayoría de las preguntas formuladas por los vecinos utilizando el tiempo verbal “depende”, lo que ha generado una reacción singular por parte de esta participante en tono de reproche.

Otros vecinos han reprochado al alcalde la hora de la reunión y el hecho de que no hubiera más gente presente en el Centro de Convivencia, señalando que muchas personas no habían acudido porque “tienen miedo”, según se ha expresado en la sesión. Esta afirmación se ha producido después de que el regidor explicara que él “solo se debía” a los vecinos de Castrogonzalo porque le habían votado en las elecciones municipales.

La sesión informativa sobre la planta de biogás en Castrogonzalo, convocada como exposición del proyecto, turno de preguntas y explicación del procedimiento y las alegaciones, ha concluido sin que se hayan despejado todas las dudas planteadas por los asistentes, según el relato de los presentes.