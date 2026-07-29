La Plaza de la Madera de Benavente se convierte en un observatorio del universo con el Planetario Móvil

Benavente acogerá desde este viernes 31 de julio hasta el jueves 7 de agosto una actividad científica y divulgativa en la Plaza de la Madera, donde se instalará un planetario móvil destinado a acercar los misterios del cielo a vecinos y visitantes. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Benavente y patrocinada por la Diputación de Zamora, forma parte del programa de actividades en torno al Eclipse Total de Sol previsto para el 12 de agosto.

El planetario móvil permitirá a los asistentes descubrir el universo de manera visual e interactiva, con proyecciones sobre planetas, constelaciones y el movimiento de los astros. Cada sesión tendrá una duración de 40 minutos, con un aforo máximo de 25 plazas, y no será necesario realizar inscripción previa. La actividad está dirigida tanto a niños como adultos, ofreciendo una experiencia educativa y accesible para todos los públicos.

Los horarios de los pases se distribuirán de la siguiente manera: el viernes 31 de julio, a las 19:30 y 20:30 horas; el sábado 1 y domingo 2 de agosto, a las 11:00, 12:00, 19:30 y 20:30 horas; y de lunes a viernes, a las 11:00, 12:00 y 20:00 horas. Además, los pases del martes a las 11:00 y del miércoles a las 12:00 estarán reservados para los niños participantes en los campamentos urbanos que se desarrollan en la ciudad.

Preludio del eclipse solar

La iniciativa se enmarca en un programa más amplio de actividades astronómicas que el Ayuntamiento presentará en los próximos días, con el objetivo de divulgar el fenómeno del Eclipse Total de Sol del 12 de agosto, considerado el acontecimiento astronómico del año. La propuesta busca fomentar la curiosidad científica y el conocimiento del cosmos entre los ciudadanos de Benavente y su entorno.

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La información sobre los pases y detalles de la actividad puede consultarse en la Oficina de Turismo de Benavente, a través del correo turismo@benavente.es o del teléfono 980 63 42 11.