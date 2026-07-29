Benavente amanece con un Índice de Calidad del Aire “dañino” y activa un aviso sanitario por un “episodio crítico”

La estación meteorológica y de medición del Colegio Virgen de la Vega en Benavente ha registrado a las siete de la mañana un valor de 153 ICA (Índice de Calidad del Aire), situado en la franja roja de la escala internacional y clasificado como Dañino. El informe detalla que la concentración de PM2.5 (partículas finas de 2,5 micras) alcanzó los 58 µg/m³, una cifra que supera por casi cuatro veces el límite de exposición de 24 horas fijado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en 15 µg/m³.

Las condiciones meteorológicas de primera hora han contribuido al estancamiento de la masa de aire contaminado, con una humedad relativa del 71%, una temperatura de 18 °C y un viento flojo de 4 km/h. Según el informe de la estación meteorológica del colegio, esta combinación ha impedido la dispersión inicial del material particulado sobre la ciudad.

El documento atribuye el incremento de partículas a tres factores principales: la presencia de incendios forestales activos en la meseta, cuyas plumas de humo continúan elevando PM2.5; la inversión térmica nocturna que atrapó las partículas en capas bajas; y la previsión de una dispersión vespertina favorecida por el aumento del viento, que podría alcanzar los 22 km/h durante la tarde.

Evolución para el resto del día

La evolución prevista para el resto del día muestra un descenso progresivo del índice de calidad del aire. A partir de las 08.00 h, el ICA bajará a 146, seguido de 132 a las 10.00 h y 118 al mediodía. La tendencia continuará hasta situarse en niveles moderados por la tarde, con 73 ICA a las 18.00 h y 55 ICA a las 23.00 h, según la predicción horaria incluida en el informe.

El informe incorpora un aviso sanitario especial para la mañana del miércoles, recomendando a la población limitar las actividades físicas prolongadas al aire libre mientras el índice permanezca en niveles dañinos. Las autoridades aconsejan reducir el ejercicio intenso hasta pasadas las 15.00 h, cuando se prevé que el ICA descienda por debajo de 100, y trasladar las actividades deportivas a última hora de la tarde, momento en el que el índice rondará los 66.

Noticias relacionadas

El documento también advierte de un episodio de calor extremo, con temperaturas máximas previstas de 37 °C entre las 17.00 h y las 18.00 h, por lo que se recomienda mantener una hidratación adecuada y reforzar la protección solar durante las horas centrales del día.