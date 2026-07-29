“Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes” protagoniza una exposición en la Casa Solita de Benavente

El Centro Cultural Soledad González acoge desde hoy y hasta el 2 de septiembre una exposición dedicada a Ángeles de Castro, esposa del escritor vallisoletano Miguel Delibes. La exposición, titulada “Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes”, ha sido producida por la Fundación Miguel Delibes y organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCyL) con motivo de la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de Ángeles de Castro, ocurrido en 1974, configurándose como un recorrido documental y gráfico que pone el foco en la figura de la esposa del escritor y en el papel que desempeñó en la vida personal y profesional del autor, según se recoge en la información facilitada por el Ayuntamiento.

En el acto de presentación han participado la alcaldesa de Benavente, la concejala de Cultura, el presidente de la Fundación Miguel Delibes y el director del ILCyL, "quienes han destacado la acogida dispensada por la ciudad y la adecuación de la Sala de Exposiciones del Centro Cultural “Soledad González” como espacio para albergar esta propuesta, agradeciendo al consistorio la colaboración institucional y la cesión de este equipamiento cultural municipal para la instalación de la exposición", según recoge un comunicado municipal.

Durante la presentación, Germán Delibes, uno de los siete hijos del matrimonio Delibes–de Castro y presidente de la Fundación Miguel Delibes, ha explicado que la exposición nace con el objetivo de preservar el legado de su padre y se configura como la última dedicatoria del escritor a su mujer, fallecida en 1974, mediante un conjunto de numerosas fotografías de Ángeles de Castro acompañadas de textos de Miguel Delibes, lo que permite mostrar la influencia personal y profesional que la figura de Ángeles ejerció en la trayectoria vital y literaria del autor.

Compartir la historia de Delibes

Por su parte, el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Andrés Abajo, ha señalado que la labor del ILCyL se centra en compartir con la ciudadanía de la comunidad la historia de Miguel Delibes y de quienes han contribuido a la literatura en lengua castellana, subrayando la responsabilidad que supone llevar la figura de Ángeles de Castro a distintos puntos del territorio autonómico mediante iniciativas expositivas como la que ahora se presenta en Benavente, en el marco de la difusión del patrimonio literario castellano.

Noticias relacionadas

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio ha animado a los vecinos y visitantes a acudir al Centro Cultural “Soledad González” para conocer la exposición en una propuesta que combina material gráfico y textual procedente de la Fundación Miguel Delibes y del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.