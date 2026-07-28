IU critica que Benavente cobre las gafas del eclipse mientras Zamora reparte miles de unidades gratuitas

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Benavente, Manuel Burón, ha respondido en un comunicado a las acusaciones del concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, que afeó a Manuel Burón haber criticado la venta de gafas para el eclipse solar y la colocación de una pantalla en la plaza de la Madera para ver la semifinal y la final del Mundial de Fútbol. Burón califica estas afirmaciones de "falacias y tergiversaciones" y da su versión de lo ocurrido en la comisión informtiva de fiestas el pasado viernes.

En primer lugar, IU aclara que su concejal, Manuel Burón, no criticó que se cobrasen las gafas para el eclipse solar del 12 de agosto, sino que comparó la situación con Zamora, donde se repartirán 36.000 unidades de forma gratuita, mientras que en Benavente se venden por 1 euro.

El comunicado añade que Burón reprochó el dispendio municipal al instalar una pantalla para la semifinal del Mundial de fútbol, una iniciativa que —según recuerda— no llevaron a cabo capitales de provincia como Zamora o León, ni localidades como Toro. IU matiza que no criticó la instalación de la pantalla para la final, pero sí la contratación de una discoteca móvil antes y después del partido.

"Lujos y dispendios"

La formación sostiene que, mientras se destinan recursos a estos eventos, para un acontecimiento de carácter general como el eclipse se opta por cobrar las gafas. IU afirma que “no se puede despilfarrar para unas cosas y racanear para otras”, y que reduciendo los “lujos y dispendios” o la “sobredosis de toros” habría fondos suficientes para financiar las gafas y otras necesidades.

En segundo término, IU critica la inclusión de una partida de 25.000 euros en la modificación de créditos 13/2026, destinada al Programa de Turismo por el eclipse solar total del 12 de agosto. El grupo recuerda que Benavente fue declarado por la Junta como punto oficial de observación y que se prevé una afluencia numerosa de visitantes, por lo que —según IU— esta necesidad económica debería haberse previsto en el Presupuesto de 2026.

El comunicado subraya que la estrategia turística vinculada al eclipse ya se presentó en Intur 2025, celebrada en noviembre, y posteriormente en Fitur 2025, en enero. En este último evento, el Diputado de Turismo de Zamora, Víctor López de la Parte, afirmó que el eclipse pondría a Benavente “en el centro del mapa turístico” y que sería un “hito” para la localidad, destacándola como uno de los mejores lugares para observar el fenómeno.

Por ello, IU sostiene que la necesidad económica del evento no es sobrevenida y que la situación evidencia una falta de planificación por parte del Ayuntamiento.

Finalmente, el grupo municipal señala que se congratula de que el concejal de Turismo, “en línea con el resto del equipo de gobierno”, haga “oposición a la oposición”. El comunicado concluye afirmando que, además de intentar “engañar a un artesano para no pagarlo”, perder subvenciones o subir impuestos, el Ayuntamiento también cobra las gafas del eclipse mientras Zamora las reparte gratis.