Falso técnico de la Junta detenido en Benavente por estafas a personas mayores en sus domicilios

La Guardia Civil ha detenido en Benavente a un varón de nacionalidad española, de 45 años de edad y vecino de León, como supuesto autor de delitos de hurto, tentativa de estafa y usurpación de función pública, tras hacerse pasar por inspector de la Junta de Castilla y León para acceder a viviendas y sustraer dinero y joyas a sus moradores. Días después, esta misma persona fue además investigada por otro delito de estafa cometido en la ciudad, en un segundo episodio delictivo de similares características.

Según la información facilitada por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, el detenido se presentaba ante las víctimas como técnico o inspector de la Junta de Castilla y León, exhibiendo algún tipo de identificación y alegando la necesidad de realizar una inspección oficial en el domicilio. De este modo, conseguía acceder al interior de las viviendas, donde simulaba revisiones de instalaciones eléctricas, gas o incluso de la edificabilidad del inmueble, con el objetivo de generar confianza y distraer a los residentes mientras llevaba a cabo sus acciones ilícitas.

En el primero de los casos, la víctima coincidió con el detenido a la salida del ascensor de su vivienda, momento en el que el supuesto técnico le manifestó que pertenecía a la Junta y que debía realizar una inspección en su domicilio. Tras mostrar una identificación, la víctima abrió la puerta de su casa y permitió el acceso al interior, donde el individuo indicó que debía comprobar la instalación eléctrica y revisar la edificación para detectar posibles grietas, manipulando el cuadro eléctrico mientras pedía a la residente que accionara los interruptores de la luz en las distintas estancias.

Camino de la vivienda y huida

Al término de la supuesta revisión, el falso inspector reclamó a la víctima el abono de 460 euros por los trabajos realizados, cantidad que la residente se negó a pagar al no disponer de efectivo y al indicar que habitualmente realiza todos sus pagos a través del banco. En el momento en que la víctima le comunicó que un familiar se encontraba de camino a la vivienda, el individuo abandonó apresuradamente el domicilio y se marchó del lugar sin conseguir el cobro de la cantidad solicitada.

Posteriormente, la Guardia Civil contactó con la víctima para informarle de la localización de unas joyas que podrían ser de su propiedad, halladas en poder del detenido cuando fue identificado por los agentes portando efectos sustraídos de un domicilio cercano. Tras el reconocimiento de las joyas como pertenecientes a la víctima, se procedió a la detención del individuo como supuesto autor de un delito de hurto, tentativa de estafa y usurpación de función pública, al haberse hecho pasar por inspector de la Junta de Castilla y León para acceder a la vivienda.

En los días siguientes, la Guardia Civil tuvo conocimiento de un nuevo delito de estafa cometido en otro domicilio de Benavente, en el que se repitió un patrón similar de actuación. En este segundo caso, un varón se aproximó a una persona de avanzada edad y entró en el portal detrás de ella, ofreciéndose a ayudarle a subir el carro de la compra por la escalera hasta la puerta de su piso, lo que facilitó el acceso al entorno de la vivienda.

Ya en la puerta del domicilio, el individuo se identificó como inspector de la Junta y comunicó a la víctima que debía inspeccionar el gas de la vivienda, alegando la necesidad de una revisión técnica. Una vez dentro del domicilio, el supuesto inspector sacó una linterna y recorrió todas las estancias de la casa, simulando una comprobación de las instalaciones. Tras esta falsa revisión, informó a la residente de que la factura ascendía a casi 950 euros, cantidad que la víctima abonó, creyendo que se trataba de un servicio oficial.

Identificación

Después de realizar el pago, el estafador abandonó la vivienda, consumando el delito de estafa. La Guardia Civil logró identificar posteriormente al presunto autor, que fue investigado por este segundo ilícito penal, vinculado a la misma persona detenida días antes por los hechos anteriores. La actuación policial permitió relacionar ambos episodios delictivos y atribuirlos al mismo individuo, que utilizaba un modus operandi basado en la suplantación de funciones públicas y la simulación de inspecciones técnicas.

El detenido e investigado, varón de 45 años y vecino de León, fue puesto a disposición judicial tras las diligencias practicadas por la Guardia Civil de Benavente y la Comandancia de Zamora. Los hechos se enmarcan en las actuaciones de prevención y protección de personas mayores dentro del Plan Mayor de Seguridad del Estado, orientado a reducir la vulnerabilidad de este colectivo frente a delitos como estafas, hurtos y usurpaciones de identidad o función pública.

En relación con este tipo de delitos, la Guardia Civil recuerda que en su página web oficial se pueden consultar consejos de seguridad para evitar ser víctima de estafas y otros ilícitos, especialmente dirigidos a personas mayores y a su entorno familiar. Entre estas recomendaciones se incluye la desconfianza ante supuestos técnicos o representantes de organismos públicos que acudan al domicilio sin aviso previo, la verificación de su identidad y acreditación, y la comunicación inmediata con los servicios de emergencia (062 o 112) en caso de sospecha o de haber sufrido un delito.