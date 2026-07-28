Medio Ambiente
Castrogonzalo convoca a los vecinos a las doce del mediodía para informarles sobre la planta de biogás
Stop Biogás Comarca de Benavente critica la hora "deliberada" de la convocatoria, denuncia la falta de transparencia y alerta sobre los riesgos ambientales
El Ayuntamiento de Castrogonzalo ha convocado una sesión informativa sobre la planta de biogás que se proyecta en el municipio. El acto se celebrará mañana miércoles, a las 12.00 horas, en el Centro de Convivencia situado en la Plaza Mayor número 5. Según el cartel oficial, la jornada incluirá la presentación del proyecto, un turno abierto de preguntas y la exposición del procedimiento y alegaciones.
La convocatoria ha generado reacciones entre los colectivos contrarios a la instalación, especialmente por el horario elegido, que coincide con la jornada laboral de la mayoría de los vecinos. El grupo Stop Biogás Comarca de Benavente ha recordado que desde el año 2024 existen acuerdos con las empresas Engytek Energy S.L. y Apotorma S.L. para desarrollar el proyecto, y considera llamativo que la información pública se ofrezca ahora.
En su comunicado titulado “Cuando empieza el esperpento”, el colectivo critica la actitud del alcalde de Castrogonzalo, al que reprocha no haber respondido a las preguntas planteadas en anteriores charlas organizadas por la propia plataforma. También cuestiona la falta de coherencia institucional y la escasa participación vecinal que, según el texto, provoca la elección de un horario “inasumible” para la mayoría de los habitantes de la comarca.
"Otras localidades afectadas"
Stop Biogás advierte que el proyecto no afecta únicamente a Castrogonzalo, sino también a localidades como Barcial del Barco, Villaveza del Agua, Castropepe, Villanueva de Azoague, Fuentes de Ropel, Villalobos, Vega de Villalobos, Benavente y Santa Cristina de la Polvorosa, entre otras. El comunicado subraya que el impacto territorial podría extenderse aún más por el desconocimiento sobre el destino del digestato, subproducto del proceso de biogás.
El texto alerta sobre los posibles efectos ambientales del digestato, que podría contener residuos SANDACH-2 y generar emisiones de CO₂, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y compuestos volátiles. También señala el riesgo de contaminación de los acuíferos por lixiviación, un proceso mediante el cual las lluvias filtran los contaminantes hacia el subsuelo, afectando a las aguas de consumo doméstico.
La plataforma pide al alcalde de Castrogonzalo que rectifique y se alinee con los intereses de los habitantes de la comarca, dejando de seguir “órdenes absurdas” de quienes, según el comunicado, no tienen en cuenta la realidad local. El llamamiento se extiende al alcalde de Pobladura del Valle, cuya actuación se considera similar en relación con el mismo proyecto.
Stop Biogás concluye su escrito con una petición de unidad y movilización ciudadana para rechazar la implantación de este tipo de industria, que, según el colectivo, aporta contaminación y perjuicios al entorno natural y social de la comarca.
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