Las plataformas llevan a Morales del Rey y Coomonte su oposición a la planta de hidrógeno por el consumo de agua

La plataforma vecinal Defensa del Valle, Stop Biogás Comarca de Benavente y la federación provincial Zamora en Pie celebraron este fin de semana dos charlas informativas en Morales del Rey y Coomonte sobre la instalación de una planta de hidrógeno en el paraje de La Pedregosa, en el término municipal de Pobladura del Valle. Las conferencias se enmarcan en un ciclo de actos divulgativos sobre el impacto de los proyectos de hidrógeno verde en los pueblos de la comarca, promovido por estas organizaciones.

En Morales del Rey, la charla tuvo lugar el sábado en el salón cultural de la localidad y reunió a unas veinte personas, según los datos facilitados por las plataformas convocantes. La organización había fijado la sesión en un día festivo local y atribuye la menor afluencia precisamente a la coincidencia con estas celebraciones, que, de acuerdo con su interpretación, habría limitado la asistencia de vecinos interesados en la convocatoria.

La segunda conferencia se celebró el domingo en la Casa de Cultura de Coomonte y congregó alrededor de medio centenar de personas, de acuerdo con el recuento realizado por los organizadores. Las plataformas destacan que el público se mantuvo muy participativo durante toda la sesión, con intervenciones y preguntas constantes sobre el proyecto de hidrógeno previsto en La Pedregosa y sus posibles efectos sobre el entorno.

Un consumo de agua elevado

El contenido central de las charlas giró en torno al riesgo para los acuíferos de la zona que, siempre según las plataformas, podría derivarse del elevado consumo de agua asociado a la planta de hidrógeno proyectada en Pobladura del Valle. Los ponentes expusieron que, de acuerdo con sus cálculos y estimaciones, la instalación requeriría un volumen significativo de recursos hídricos, lo que, en su criterio, podría afectar al equilibrio de los acuíferos que abastecen a los municipios del valle.

Las organizaciones convocantes insistieron en la posible contaminación de los acuíferos como uno de los efectos que, según su análisis, podría derivarse de la actividad de la planta de hidrógeno. En sus intervenciones, los representantes de Stop Biogás Benavente, Defensa del Valle y Zamora en Pie plantearon escenarios en los que vertidos o filtraciones vinculadas a la instalación industrial pudieran repercutir en la calidad del agua subterránea, con impacto sobre el uso agrícola y el abastecimiento humano en la zona.

Una imagen de la charla en Morales del Rey el sábado. / J. A. G.

El ciclo de charlas informativas sobre el impacto de los proyectos de hidrógeno verde en los pueblos del valle forma parte de la estrategia de las plataformas para dar a conocer sus planteamientos sobre la transformación industrial prevista en el entorno de Pobladura del Valle. Bajo lemas como “Nuestro valle no se vende, se defiende”, estos colectivos vecinales y comarcales buscan, según su propia formulación, implicar a la ciudadanía en el seguimiento de los proyectos y en la defensa del territorio frente a los riesgos que consideran asociados a estas iniciativas.