El pago de productividades "no acreditadas" a siete técnicos por el Puerta del Noroeste en Benavente "desnuda" la Comisión de Hacienda

La sesión de la Comisión Informativa de Hacienda del Ayuntamiento de Benavente, convocada para dictaminar varias modificaciones de crédito y un reconocimiento extrajudicial de obligaciones, ha quedado finalmente bloqueada y sin dictamen debido a la productividad no acreditada de siete técnicos vinculados al proyecto Puerta del Noroeste. El orden del día incluía la aprobación de suplementos de crédito, créditos extraordinarios, y un reconocimiento extrajudicial por un importe topal de 435.000 euros, que han quedado sobre la mesa.

Durante la comisión, el responsable político de Hacienda, el popular José Manuel Salvador, planteó a los portavoces de los grupos de la oposición la posibilidad de dejar únicamente sobre la mesa el punto relativo a la productividad de los técnicos, con el objetivo de rehacer los expedientes y acreditar documentalmente el trabajo realizado. A cambio, propuso que se dictaminaran en la misma sesión el pago de las horas extraordinarias, la aportación adicional al ciclo del agua en alta gestionado por la empresa pública y el empleo del remanente de tesorería en servicios y equipamientos municipales, siempre que los grupos se comprometieran a respaldar ese dictamen conjunto.

Los portavoces de PSOE e IU rechazaron esta fórmula recordando que el equipo de gobierno dispone de mayoría absoluta junto a Vox y puede aprobar sus propuestas en comisión sin necesidad de su apoyo, como ocurre en otros asuntos. Ante la negativa, el responsable de Hacienda solicitó finalmente que todos los puntos del orden del día quedaran sobre la mesa, sin dictamen, a la espera de revisar la documentación relativa a las productividades y gratificaciones.

"Por seguridad jurídica del presidente"

La portavoz del PSOE, Patricia Martín, pidió que esta decisión se sometiera a votación “por seguridad jurídica del presidente”, según se expuso en la propia comisión. La propuesta de dejar todos los asuntos sobre la mesa fue apoyada por los cuatro grupos presentes, tanto del gobierno como de la oposición, de modo que la Comisión de Hacienda concluyó sin elevar ninguna propuesta al pleno. Como consecuencia, las modificaciones de crédito, el reconocimiento extrajudicial de obligaciones y el uso del remanente no podrán ser incluidos en el pleno ordinario previsto para este jueves.

El origen del bloqueo se encuentra en la productividad concedida a siete técnicos municipales vinculados a expedientes del Puerta del Noroeste y otras áreas administrativas, recogida en el reconocimiento extrajudicial de crédito 2/2026. La documentación cifra estas productividades en 19.375,79 euros en retribuciones y 5.820,44 euros en cotizaciones sociales, hasta un total de 25.196,23 euros, que se suman a las gratificaciones por servicios extraordinarios de personal funcionario correspondientes al mes de junio.

Informes plagados de advertencias

Los informes de la Intervención municipal señalan que estas productividades se han tramitado sin cumplir requisitos esenciales del procedimiento. La interventora indica que existe “ausencia de otorgamiento conforme a criterios objetivos previamente delimitados”, lo que impide verificar que la asignación de los complementos responda a parámetros medibles y previamente establecidos. Además, advierte de que “no queda acreditado documentalmente la realización de la prestación ni el derecho de los perceptores”, al no constar informes individualizados que justifiquen el complemento en función del rendimiento o de objetivos concretos.

El análisis técnico también cuestiona la forma de cuantificar los importes, al señalar que la productividad se ha calculado tomando como referencia un número de horas que “no se encuentran ni tan siquiera fichadas”, lo que impide comprobar la efectiva realización del trabajo extraordinario que se pretende compensar. La interventora añade que se han detectado duplicidades retributivas, al considerar que parte de las compensaciones podrían estar ya cubiertas por otros complementos o por desempeños de funciones de superior categoría.

En cuanto a las gratificaciones por servicios extraordinarios, los informes de Intervención recogen que no queda acreditada en todos los casos la realización de las horas mediante cuadros de control horario o sistemas de fichaje. También se señala que no existe propuesta previa que motive el número de horas ni su justificación, lo que implica que se han realizado sin autorización previa y sin verificar la existencia de crédito disponible. Asimismo, se advierte de la falta de comprobación del cumplimiento de la jornada ordinaria, por lo que se desconoce si las horas abonadas son realmente prolongaciones de la misma.

La interventora considera que tanto las productividades como las gratificaciones constituyen obligaciones indebidamente comprometidas, al haberse generado sin crédito adecuado y suficiente y sin respetar los trámites esenciales. Por ello, determina que su imputación al presupuesto solo puede realizarse mediante reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado por el pleno, previa corrección de las incidencias detectadas y acreditación documental de las prestaciones realizadas.

435.000 euros de remanente

Paralelamente, la Comisión de Hacienda tenía previsto dictaminar la modificación de crédito 13/2026, un suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 435.250 euros. La documentación de Alcaldía y los informes de Intervención detallan que estos fondos se destinan a reforzar partidas de retribuciones básicas, seguridad social, gratificaciones, horas extraordinarias, conservación del alumbrado, programas de turismo, medio ambiente, tercera edad, guardería, pistas de pádel, mobiliario y, de forma destacada, la aportación a la mancomunidad de agua, que pasa de 500.000 a 665.000 euros.

La interventora explica que el uso del remanente de tesorería para gastos generales tiene efectos sobre la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, al financiar con recursos de naturaleza financiera un conjunto de gastos de naturaleza no financiera. Sus informes señalan que la ampliación de créditos genera inicialmente una situación de déficit por el incremento de los capítulos de gasto respecto a los ingresos ordinarios, aunque precisan que la evaluación definitiva del cumplimiento de las reglas fiscales se realizará con la liquidación del presupuesto y que la normativa vigente permite utilizar el remanente sin necesidad de aprobar un plan económico-financiero cuando el posible incumplimiento no tiene carácter estructural.

La decisión de dejar todos los asuntos sobre la mesa implica que la Comisión de Hacienda deberá volver a reunirse una vez revisados los expedientes de productividad y gratificaciones, y aclarado el uso del remanente de tesorería. Hasta entonces, las modificaciones de crédito, el reconocimiento extrajudicial de obligaciones y la aportación adicional al ciclo del agua permanecerán pendientes de dictamen y no podrán ser sometidos a votación en el pleno ordinario previsto.