Hacienda premia con dinero el "extraordinario esfuerzo" técnico en el polígono Puerta del Noroeste

La Comisión de Hacienda dictaminará hoy, previsiblemente con los votos de PP y Vox, el reparto de 93.031 euros en productividad y gratificaciones entre siete técnicos municipales por su "esfuerzo extraordinario" en el polígono Puerta del Noroeste y también entre otros funcionarios municipales.

Estos 93.031 euros se desglosan de la siguiente manera: siete técnicos vinculados a expedientes urbanísticos y administrativos, entre ellos los del Puerta del Noroeste, se repartirán 25.196 euros (19.375,79 euros en retribuciones y 5.820,44 euros en cotizaciones sociales); el resto de funcionarios, entre los que figura también un técnico que se beneficia de la productividad anterior, se repartirán 67.834 euros (52.995,92 en retribuciones y 14.838,86 en seguridad social).

La memoria de Alcaldía justifica estos pagos "por la sobrecarga y el esfuerzo administrativo extraordinario generado por distintos expedientes", entre ellos los vinculados al desarrollo del polígono logístico, y sostiene que el personal afectado "ha asumido tareas adicionales derivadas de la complejidad de los procedimientos urbanísticos y administrativos".

Serias advertencias de la interventora

Mantiene la Alcaldía que el trabajo se realizó, que hubo una prestación efectiva del servicio fuera de la jornada ordinaria, que fue necesario, y que debe pagarse para evitar que el Ayuntamiento se beneficie sin compensar al trabajador. Sin embargo, la interventora municipal no informa favorablemente la propuesta y realiza advertencias.

El expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 2/2026, por importe total de 93.031,01 euros, recibe de hecho un informe especialmente extenso de la interventora, que identifica múltiples incidencias en la tramitación de productividades y gratificaciones por servicios extraordinarios. El documento señala que estos gastos fueron indebidamente comprometidos y presentan vicios de nulidad por omisión de trámites esenciales, insuficiencia de crédito y falta de acreditación documental.

La interventora detalla que no queda acreditada la realización efectiva de las horas extraordinarias, que no existe propuesta previa que justifique su necesidad y que no se ha verificado el cumplimiento de la jornada ordinaria. El informe recoge textualmente que existe "inexistencia / inadecuación del crédito necesario y suficiente para dar cobertura a estos gastos" y que se ha producido "omisión de requisitos y trámites esenciales".

En el caso de las productividades, la interventora indica que no se han aplicado criterios objetivos, que no existe valoración individualizada del rendimiento y que la cuantificación se ha realizado de forma lineal, tomando como referencia horas no fichadas. El informe añade que se han detectado duplicidades de retribuciones y compensaciones ya cubiertas por otros complementos.

Tareas "que no debería pagarse como extraordinarias"

Respecto a las gratificaciones por servicios extraordinarios, la interventora señala que se han abonado prestaciones sin acreditar su realización, sin propuesta previa y sin verificar la existencia de crédito. También advierte del abono de gratificaciones por funciones estructurales no incluidas en los puestos de trabajo.

Las advertencias de la técnico fiscalizadora se resumen así: "No queda acreditada la realización de las horas extraordinarias. No existe propuesta previa que autorice las horas. No se verificó la existencia de crédito antes de realizarlas. No se acredita que fueran realmente extraordinarias y, por último, se han pagado horas por funciones estructurales para cubrir tareas que no deberían pagarse como extraordinarias, porque son parte del funcionamiento normal del servicio".

El informe concluye que se trata de obligaciones indebidamente comprometidas y que, para proceder a su imputación al presupuesto, es necesario tramitar un reconocimiento extrajudicial de crédito, habilitar crédito suficiente y someter el expediente a aprobación plenaria. La interventora recuerda que este procedimiento debe utilizarse de forma excepcional y que los órganos gestores "deben adoptar medidas para evitar que estas situaciones se repitan".