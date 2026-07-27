Evento solidario
Fuentes de Ropel recauda más de 1.700 euros para la fibromialgia
El VIII Festival “Infatigables” consolida su carácter benéfico en apoyo de Afibe
El VIII Festival Solidario “Fuentes de Ropel Infatigables”, celebrado el pasado sábado 25 de julio junto a los bares del municipio, cerró su edición con una recaudación superior a los 1.700 euros, obtenida euro a euro mediante la venta de raciones y la rifa solidaria. La jornada, organizada por Iniciativas Ropelanas con la colaboración del Ayuntamiento de Fuentes de Ropel, mantuvo su carácter benéfico a favor de la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Benavente y Comarca (AFIBE).
El evento, que comenzó a las 20:00 horas, combinó actividades gastronómicas y musicales en una programación continuada hasta pasada la medianoche. La participación vecinal fue clave en la merienda popular solidaria, donde se ofrecieron pinchos variados —tortilla, empanada y chorizo— al precio de 1 euro por unidad, y en la rifa con numerosos regalos aportados por establecimientos colaboradores.
El festival incluyó actuaciones del grupo de sevillanas de Fuentes de Ropel y de varios artistas locales, culminando con el concierto de pop rock del grupo “Railes de Plata”. Bajo el lema “Visibiliza el dolor invisible, la fatiga que no descansa”, la cita reafirmó su compromiso con la fibromialgia y la fatiga crónica, destinando la totalidad de la recaudación a apoyar las actividades de AFIBE en la comarca de Benavente.
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