Fin de fiesta en Santa Cristina con jornada de hermandad tras el sábado taurino

Santa Cristina de la Polvorosa culminó su programa festivo ayer domingo con el Día de Hermandad, que concentró la oferta del parque infantil “Elias Park”, una comida popular en la Estacada al precio de tres euros, un concurso de rana, tardeo musical y un espectáculo de fuegos artificiales en el campo de fútbol media hora antes de la media noche.

El concurso de rana arrancó a las cinco de la tarde en el Albergue municipal, espacio en el que también tuvo lugar el tardeo musical con el grupo “Dos de la Zona”. Como suele ser habitual, los fuegos artificiales pusieron el broche a cinco días de fiestas en la localidad que baña el río Órbigo.

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Esta última jornada estuvo precedida el sábado por el encierro urbano “III Toro de Cajón” donado por la asociación taurina local “Raza y Trapío y la suelta de los novillos Mimbrero y Gaito, a la que sucedió un tardeo flamenco , un concierto nocturno de “Reincidentes” y la macrodiscoteca “A Gramola”.