La factura del agua en alta en Benavente se encarece un 33% "por la subida de la tarifa"

El Ayuntamiento de Benavente deberá asumir un incremento de 165.000 euros en la aportación económica destinada al ciclo integral del agua. Este aumento eleva la partida presupuestaria de la Mancomunidad del Agua (el suministro en alta desde la ETAP de Sitrama de Tera) hasta los 665.000 euros, frente a los 500.000 consignados inicialmente. El incremento del coste en alta es de un 33%

La Alcaldía argumenta que este ajuste responde a la actualización de la tarifa individual que corresponde sufragar a cada municipio integrado en la Mancomunidad. La memoria justificativa señala que esta subida deriva directamente de la reestructuración del modelo de gestión del servicio tras la firma del convenio entre la Mancomunidad y la empresa pública Somacyl.

Según la documentación, el nuevo sistema de gestión afecta al conjunto del ciclo del agua, incluyendo abastecimiento, tratamiento y distribución, lo que ha obligado a recalcular las aportaciones municipales.

Revisión tarifaria

La Alcaldía indica que esta revisión tarifaria se ha producido "como consecuencia de la formalización del convenio", lo que ha generado un incremento que debe ser atendido en el ejercicio 2026.

La memoria añade que el gasto es de carácter ineludible, al tratarse de una obligación derivada de la prestación de un servicio básico y mancomunado. Por ello, se ha planteado una modificación presupuestaria que se tramita bajo la modalidad de suplemento de crédito, con el fin de garantizar que el Ayuntamiento disponga de financiación suficiente para atender la nueva aportación.

Los informes de la Intervención muncipal incorporados al expediente confirman que el gasto está "perfectamente determinado" y que no puede demorarse al ejercicio siguiente, al tratarse de una obligación vinculada a la prestación continuada del servicio de abastecimiento. La fiscalización técnica valida la necesidad de habilitar crédito adicional para cubrir el incremento tarifario comunicado por la Mancomunidad.

Con esta modificación, la partida destinada al ciclo del agua en Benavente queda fijada en 665.000 euros para 2026, cifra que refleja el impacto del nuevo modelo de gestión y la actualización de tarifas aplicadas a los municipios integrados en la Mancomunidad.

Algunos ayuntamientos integrados en la Mancomunidad de la ETAP hace dos meses que vienen quejándose de la subida de costes tras la llegada de las primeras facturas de Somacyl y han solicitado explicaciones a la Sociedad Pública y a la Mancomunidad además de solicitar una reunión urgente de la asamblea de concejales para abordar el asunto y obtener explicaciones. n