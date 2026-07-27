El concejal de Fiestas de Benavente afea a Izquierda Unida que critique la venta a un euro de las gafas para el eclipse

El concejal de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Benavente, Alberto Lorenzo, ha afeado al portavoz de Izquierda Unida, Manuel Burón, sus críticas por la venta de gafas a un euro para ver el eclipse solar del 12 de agosto y por calificar de «despilfarro» la instalación de pantallas varios días para ver los partidos del Mundial en la plaza de la Madera cuando jugaba España.

En un comunicado atípico, Alberto Lorenzo explica que en la última Comisión informativa de Fiestas y Turismo expuso los datos de visitas registradas en la Oficina de Turismo, destacando un incremento del veinte por ciento durante el segundo trimestre de 2026. En la misma sesión y siempre según el contenido del comunicado, Lorenzo informó de las actividades preparadas ante la llegada del Eclipse Total de Sol del 12 de agosto y del volumen de gafas vendidas para observar el fenómeno, que asciende a 4.690 unidades, manteniéndose aún disponibles cerca de 700 al precio de 1 euro.

Noticias relacionadas

El comunicado recoge que, pese a que el precio de venta es inferior al coste por unidad, el portavoz de Izquierda Unida, Manuel Burón, criticó que se cobrasen las gafas y calificó de «despilfarro» el gasto destinado a la instalación de una pantalla gigante en la Plaza de la Madera para seguir las semifinales y la final del Mundial de fútbol 2026.