Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los propietarios de dos campings calcinados en Ávila denuncian que lo han perdido "todo" y que siguen sin ayudasEl Gobierno declarará el martes zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil el incendio de ÁvilaÚltima hora de los incendios en España, en directo | La "unión técnica" de los incendios de Ávila y Madrid ha complicado las labores de extinción durante la nocheMañueco anuncia que la Junta se personará como acusación contra el presunto el autor del incendio de Burgohondo
instagramlinkedin

Incidencia energética

Un corte eléctrico afecta al centro de Benavente por avería en la red de Iberdrola

Seis puntos de incidencia dejan sin suministro a numerosos vecinos y comercios del casco urbano

Subestación eléctrica de Iberdrola en Benavente.

Subestación eléctrica de Iberdrola en Benavente. / J. A. G.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. A. Gil

Benavente

Benavente sufre desde antes de las dos de la tarde de este domingo un corte de suministro eléctrico que afecta a buena parte del centro urbano. La interrupción se debe a una avería imprevista en la red de distribución del Grupo Iberdrola, según la información oficial publicada en su mapa de incidencias. La empresa ha comunicado que el restablecimiento del servicio está previsto para las 15:57 horas del 26 de julio de 2026, aunque advierte que la reposición podría producirse sin previo aviso.

Iberdrola ha identificado seis puntos de avería en el núcleo central de Benavente, distribuidos en torno a las calles Cervantes, La Rúa, Zamora, San Francisco, Pelambres y San Andrés, según los mapas de seguimiento de incidencias. Estas zonas concentran una alta densidad de viviendas, comercios y establecimientos hosteleros, por lo que el corte afecta de forma significativa a la actividad diaria. 

El mapa interactivo de Iberdrola muestra los puntos afectados con iconos de advertencia y campanas verdes, indicando las áreas donde el suministro está interrumpido o en riesgo. En el entorno inmediato se encuentran el Teatro Reina Sofía, la Iglesia de Santa María del Azogue, y varios restaurantes y cafeterías del centro histórico, lo que amplía el impacto del corte a zonas de tránsito y ocio. La empresa mantiene habilitado el enlace de seguimiento en su portal oficial (mapa de incidencias) para consultar la evolución y finalización de la avería.

Noticias relacionadas

Mapa de localización de las incidencias.

Mapa de localización de las incidencias. / Iberdrola

El restablecimiento del servicio se realizará de forma automática una vez solucionada la incidencia técnica, sin comunicación previa a los usuarios. Iberdrola ha reiterado que los trabajos de reparación están en curso y que la situación se normalizará en cuanto se estabilice la red. Los vecinos del centro de Benavente permanecen pendientes de la recuperación del suministro, que afecta tanto a viviendas como a establecimientos comerciales y hosteleros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía acusa a la alcaldesa de Benavente y dos concejales de vulnerar los derechos de una trabajadora
  2. Entre mineros y militares
  3. Dos fotografías de 1953 rescatan la memoria de la construcción del puente nuevo sobre el Esla
  4. El Mercado Medieval de Benavente estrena organización: Así serán los tres días de actos programados
  5. La Diputación licita la construcción de dos nuevos puentes entre Santa Marta de Tera y Santa Croya de Tera
  6. Estamos trabajando a más de 40 grados': UGT denuncia las condiciones laborales de los trabajadores de UPS Benavente y exige medidas urgentes
  7. Crónica negra zamorana (I): El crimen del mesón de Benavente, 1915
  8. Santa Cristina de la Polvorosa se prepara para cinco días de fiestas patronales

Un corte eléctrico afecta al centro de Benavente por avería en la red de Iberdrola

Un corte eléctrico afecta al centro de Benavente por avería en la red de Iberdrola

La hora en que murió Cecilia

La hora en que murió Cecilia

Hidrógeno verde y nitratos: una charla en La Torre del Valle advierte sobre cánceres y contaminación acumulada

Hidrógeno verde y nitratos: una charla en La Torre del Valle advierte sobre cánceres y contaminación acumulada

El escritor de San Román del Valle Ignacio Morán vuelve a diseccionar la ruralidad en "Los silencios de Eloína"

El escritor de San Román del Valle Ignacio Morán vuelve a diseccionar la ruralidad en "Los silencios de Eloína"

Festival solidario en Fuentes de Ropel para visibilizar la fibromialgia y la fatiga crónica

Festival solidario en Fuentes de Ropel para visibilizar la fibromialgia y la fatiga crónica

La Diputación licita la construcción de dos nuevos puentes entre Santa Marta de Tera y Santa Croya de Tera

La Diputación licita la construcción de dos nuevos puentes entre Santa Marta de Tera y Santa Croya de Tera

Stop Biogás cuestiona los residuos de la planta de biogás de Castrogonzalo en una nueva charla con 70 vecinos

Stop Biogás cuestiona los residuos de la planta de biogás de Castrogonzalo en una nueva charla con 70 vecinos

La Feria del Libro de Benavente celebra su XXVII edición con más de medio centenar de autores y actividades

La Feria del Libro de Benavente celebra su XXVII edición con más de medio centenar de autores y actividades
Tracking Pixel Contents