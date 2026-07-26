Un corte eléctrico afecta al centro de Benavente por avería en la red de Iberdrola

Benavente sufre desde antes de las dos de la tarde de este domingo un corte de suministro eléctrico que afecta a buena parte del centro urbano. La interrupción se debe a una avería imprevista en la red de distribución del Grupo Iberdrola, según la información oficial publicada en su mapa de incidencias. La empresa ha comunicado que el restablecimiento del servicio está previsto para las 15:57 horas del 26 de julio de 2026, aunque advierte que la reposición podría producirse sin previo aviso.

Iberdrola ha identificado seis puntos de avería en el núcleo central de Benavente, distribuidos en torno a las calles Cervantes, La Rúa, Zamora, San Francisco, Pelambres y San Andrés, según los mapas de seguimiento de incidencias. Estas zonas concentran una alta densidad de viviendas, comercios y establecimientos hosteleros, por lo que el corte afecta de forma significativa a la actividad diaria.

El mapa interactivo de Iberdrola muestra los puntos afectados con iconos de advertencia y campanas verdes, indicando las áreas donde el suministro está interrumpido o en riesgo. En el entorno inmediato se encuentran el Teatro Reina Sofía, la Iglesia de Santa María del Azogue, y varios restaurantes y cafeterías del centro histórico, lo que amplía el impacto del corte a zonas de tránsito y ocio. La empresa mantiene habilitado el enlace de seguimiento en su portal oficial (mapa de incidencias) para consultar la evolución y finalización de la avería.

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Mapa de localización de las incidencias. / Iberdrola

El restablecimiento del servicio se realizará de forma automática una vez solucionada la incidencia técnica, sin comunicación previa a los usuarios. Iberdrola ha reiterado que los trabajos de reparación están en curso y que la situación se normalizará en cuanto se estabilice la red. Los vecinos del centro de Benavente permanecen pendientes de la recuperación del suministro, que afecta tanto a viviendas como a establecimientos comerciales y hosteleros.