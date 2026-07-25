Hidrógeno verde y nitratos: una charla en La Torre del Valle advierte sobre cánceres y contaminación acumulada

La primera de las tres charlas informativas sobre el proyecto de hidrógeno verde en Pobladura del Valle reunió a unas 80 personas en La Torre del Valle el viernes y puso el foco en la relación entre nitratos y cánceres, así como en los impactos acumulados de las plantas de hidrógeno y biogás en la comarca. La reunión se prolongó hasta última hora de la noche y congregó a unas 80 personas.

El encuentro de La Torre del Valle se enmarca en las “Charlas informativas. Impacto de los proyectos de hidrógeno verde en nuestros pueblos”. Representantes de la plataforma vecinal “Defensa del Valle”, del colectivo “Stop Biogás Comarca de Benavente” y de la federación provincial por la defensa del territorio “Zamora en Pie”, volvieron a desglosar su posición sobre los proyectos de biogás e hidrógeno verde con la colaboración institucional del Ayuntamiento de La Torre del Valle.

Uno de los ejes centrales de la charla fue la exposición sobre la incidencia de los nitratos en cánceres y tumores, planteada por la médica Rosa Encinas Puente, integrante de Zamora en Pie. A su juicio la incidencia de tumores ha ido aumentando con los años y con este tipo de plantas puede agravarse, un extremo que también defendió el jueves en Castrogonzalo el también médico y exalcalde de Barcial del Barco, Roberto Aguilar.

"Exceso de nitratos"

La intervención de la médica se centró en explicar la relación entre la contaminación por nitratos y determinados cánceres que ha estado tratando. A partir de esa base, subrayó el exceso de nitratos ya presente en el entorno y la preocupación por la posible suma de nuevos focos de contaminación vinculados a proyectos industriales de gran escala.

El posible impacto de las plantas de hidrógeno verde se abordó en conexión directa con la problemática de los nitratos y la posible contaminación hídrica derivada de los vertidos de agua procedentes de las plantas de hidrógeno con los efectos acumulativos de las instalaciones de biogás proyectadas en la comarca. La participación vecinal fue otro de los elementos destacados del encuentro, tanto en términos de asistencia como de colaboración económica y social y la implicación de vecinos de todas las edades.

Otra imagen de la charla en La Torre del Valle. / J. A. G.

El ciclo de charlas continuará hoy sábado 25 de julio en Morales del Rey, en el salón cultural de la calle Parque 6-7, y mañana domingo 26 de julio en Coomonte, en la Casa de Cultura de la calle José Fernández Pataco, ambas a las 20.00 horas. En estas nuevas convocatorias está previsto que se mantenga la misma estructura de intervención, con representantes de la plataforma vecinal “Defensa del Valle”, del colectivo “Stop Biogás Comarca de Benavente” y de Zamora en Pie, para seguir analizando el proyecto de 80 hectáreas industriales de hidrógeno verde en Pobladura del Valle y sus posibles efectos sobre el territorio y la salud pública.