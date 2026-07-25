El escritor de San Román del Valle Ignacio Morán vuelve a diseccionar la ruralidad en "Los silencios de Eloína"

El escritor Ignacio Morán Rubio (San Román del Valle), autor de una amplia trayectoria divulgativa y narrativa, acaba de publicar "Los Silencios de Eloína", una nueva novela que sitúa en el centro del relato el drama de la despoblación rural, una problemática que "continúa afectando de manera profunda a numerosos territorios del país".

La obra se articula a través de dos protagonistas principales y una narradora que desgranan, desde la cercanía, los hechos que han marcado y siguen marcando la vida en la España rural. Estos personajes permiten observar, desde distintos ángulos, las transformaciones y heridas que persisten en los pueblos.

Uno de ellos es Teófilo Ramírez, descrito como un personaje de época que reflexiona desde la soledad de las calles, caminos y campos yermos de su pueblo natal, apoyándose en su hija, una profesora universitaria que abandonó esa ruina para construir una vida en la ciudad. Ambos representan la raíz y la rama verdecida del vínculo entre lo rural y lo urbano.

El silencio femenino

La segunda protagonista es Eloína, la mujer que da nombre al libro y que encarna el compromiso y el silencio interiorizado por tantas mujeres en una tierra donde la última decisión siempre la tuvieron los hombres. Su figura simboliza la discriminación histórica que, según el texto, ha lastrado el desarrollo rural durante generaciones.

Sostiene la sinopsis de la novela que los pueblos han cambiado mucho en poco tiempo, pero la herida sigue sangrando en quienes se sienten en deuda con esa ruralidad o interpelados por la necesidad de preservar aquello que les fue legado. El relato aborda la quiebra de las familias, de los amigos, de las costumbres y tradiciones, así como el olvido de la cultura popular y la deshumanización del patrimonio comunal y privado.

Portada de la novela de Ignacio Morán. / Cedida

El prólogo, firmado por Luis C. Folgado de Torres, reivindica la existencia de una "España llena", repleta de vida, muerte, misterio, riachuelos, ideales y tradiciones, frente a la visión de la llamada "España vaciada". Según sus palabras, el autor, Ignacio Morán, actúa en esta nueva novela como cronista de la supervivencia, relatando vidas aparentemente insignificantes pero cargadas de significado en una épica cotidiana.

El texto prologal destaca también la capacidad del autor para describir con precisión y compromiso las latitudes rurales, alejadas de los "urbanitas de lo cursi", y para ofrecer un relato generoso y durable sobre un país que, según se indica, ha sido construido desde la intrahistoria de quienes habitaron y habitan esos territorios.