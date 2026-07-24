Stop Biogás cuestiona los residuos de la planta de biogás de Castrogonzalo en una nueva charla con 70 vecinos

Stop Biogás Comarca de Benavente reunió anoche a unos 70 vecinos en una segunda charla informativa en Castrogonzalo en la que cuestionó la procedencia y naturaleza de los residuos que la planta utilizaría para generar biometano, y reprocha la falta de información previa a la población. El acto comenzó a las ocho de la tarde y los convocantes se centraron en en explicar los residuos que, de acuerdo con el proyecto de la planta, se utilizarían para la generación de biometano, entre ellos pulpa de remolacha y excrementos de ganado ovino y caprino que, según la documentación del proyecto, procederían de los ganaderos de la zona y del entorno más inmediato a la planta.

La plataforma rechaza la verosimilitud de esos datos y sostiene que la referencia a la pulpa de remolacha y a los excrementos de ovino y caprino sería, siempre según su versión, una excusa incluida en el proyecto para encubrir la llegada de purines y otros excrementos procedentes de lugares distintos a la comarca como ocurre en plantas de biogás que ya funcionan en la región y en otros puntos del país.

En el acto estuvo presente el alcalde de Castrogonzalo, Gonzalo García que, según la plataforma, no tomó la palabra en ningún momento ni se avino a responder a algunas de las preguntas planteadas por los asistentes durante la sesión. García se limitó a grabar el desarrollo del evento, sin intervenir ni siquiera cuando se le aludió directamente.

Sin información previa al vecindario

En el transcurso de la charla, un médico sustituto y exalcalde del Partido Popular en una localidad limítrofe tomó la palabra para preguntar al regidor por qué no se había informado previamente a los vecinos antes de poner en marcha un proyecto del que, según la plataforma, el ayuntamiento tenía constancia desde hacía aproximadamente dos años. El interlocutor subrayó la importancia de que sean los propios ayuntamientos los que encabecen la defensa del territorio

Stop Biogás Comarca de Benavente sostiene que el consistorio de Castrogonzalo conocía la intención de instalar la planta de biogás desde al menos dos años atrás, extremo que la plataforma vincula a una consulta realizada por el ayuntamiento ante la Diputación en materia urbanística, relacionada con el encaje del proyecto en el planeamiento municipal y la posible implantación de la planta.

Integrantes de Stop Biogás Comarca de Benavente, Zamora en Pie y Defensa de los Valles, durante el acto en Castrogonzalo. / J. A. G.

La organización enmarca esta segunda charla en Castrogonzalo sobre la planta de biogás, dentro de un calendario de actos informativos que, según su previsión, podría tener continuidad en los próximos días con una nueva sesión en la localidad de Fuentes de Ropel.