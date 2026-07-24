Festival solidario en Fuentes de Ropel para visibilizar la fibromialgia y la fatiga crónica

Fuentes de Ropel acoge mañana el VIII Festival Solidario “Fuentes de Ropel Infatigables”, una cita organizada a favor de la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Benavente y Comarca “AFIBE”, con el objetivo de dar visibilidad a estas patologías y recaudar apoyo para sus actividades. La convocatoria fija el inicio de la jornada a las 20.00 horas, en la zona situada junto a los bares del núcleo urbano, donde se concentrará el grueso de la programación.

La actividad arrancará a las 20:05 horas con el inicio del festival y la recogida de comida, en un formato de encuentro popular que combina participación vecinal y carácter solidario. A continuación, a las 20.30 horas, está prevista una merienda popular solidaria, en la que se ofrecerán pinchos variados —tortilla, empanada, chorizo y otras elaboraciones— al precio de 1 euro por unidad, configurando una propuesta gastronómica destinada a sumar recursos para la causa.

El programa de espectáculos comenzará a las 21.00 horas, momento en el que se abrirá el bloque artístico del festival. En primer lugar está anunciada la actuación del grupo de sevillanas de Fuentes de Ropel. Tras esta intervención, la jornada continuará con música variada a cargo de varios artistas, en un formato de actuaciones sucesivas que pretende mantener la continuidad de la escena. La oferta musical se prolongará durante la noche, con diferentes intérpretes previstos en el cartel y la posibilidad de que se incorpore algún grupo o artista adicional

Momento principal

Uno de los momentos centrales de la noche será el gran sorteo de la rifa solidaria, fijado para las 23.00 horas. Se trata de una rifa con muchos regalos, vinculada al carácter benéfico del festival y orientada a incrementar la recaudación destinada a la asociación de fibromialgia y fatiga crónica.

Tras el sorteo, a las 23:20 horas, está programado un gran concierto de pop rock a cargo del grupo “Raílesde Plata”, que pondrá el cierre musical al evento que organiza Iniciativas Ropelanas con los lemas “Visibiliza el dolor invisible” y “La fatiga que no descansa”.