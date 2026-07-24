La Diputación licita la construcción de dos nuevos puentes entre Santa Marta de Tera y Santa Croya de Tera

La Diputación Provincial de Zamora ha aprobado el expediente de contratación para ejecutar el proyecto de construcción de dos nuevos puentes sobre el río Tera en la carretera ZA‑P‑1508, entre Santa Marta de Tera y Santa Croya de Tera, una actuación considerada prioritaria para garantizar la seguridad de los usuarios de esta vía.

El acuerdo incluye la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y la licitación mediante procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto base de 2.192.656,72 euros, de los que 1.812.112,99 euros corresponden a la ejecución y 380.543,73 euros al IVA.

La institución provincial ha autorizado el gasto y la apertura del procedimiento de adjudicación, cuyo anuncio será publicado en el Perfil del Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde las empresas podrán presentar sus ofertas.

Deterioro estructural

La intervención responde a la necesidad de sustituir dos puentes de la ZA‑P‑1508 que presentan un acusado deterioro estructural derivado del paso del tiempo y de las condiciones de servicio, según los informes técnicos. Los dos puentes afectados forman parte de las cuatro estructuras existentes entre ambas localidades y se sitúan en la margen izquierda del cauce principal del río Tera, salvando dos vaguadas de la llanura de inundación, zonas que permanecen con agua con frecuencia.

Los informes concluyen que el estado actual de ambas infraestructuras hace inviable una rehabilitación integral, por lo que la solución adecuada consiste en su demolición y sustitución por dos nuevos puentes adaptados a las necesidades actuales del tráfico.

En la actualidad, la plataforma de los puentes presenta una anchura insuficiente para permitir el cruce simultáneo de dos vehículos, lo que obliga a regular el tráfico mediante señalización vertical. Además, las estructuras disponen de sistemas de contención antiguos y unas dimensiones que ya no responden a los estándares actuales de seguridad vial, generando uno de los puntos conflictivos de esta carretera provincial.

El proyecto prevé la demolición completa de los dos puentes y su sustitución por nuevas estructuras construidas prácticamente en la misma ubicación, dado el precario estado de conservación de las actuale. Para garantizar la movilidad durante las obras se habilitará una calzada provisional, que permitirá mantener el tráfico abierto en la ZA‑P‑1508 y evitar el aislamiento de las poblaciones afectadas.

Imagen de uno de los puentes que será reformado tras la licitacion. / D. Z.

Las nuevas infraestructuras contarán con una calzada de mayores dimensiones, aceras pavimentadas, nuevos sistemas de contención y barreras de seguridad, además de una mayor capacidad estructural. El primero de los puentes tendrá tres vanos y una longitud total de 40,80 metros entre ejes de estribos, con un tablero convencional de vigas tipo doble T y vanos de 10,20; 20,40; y 10,20 metros.

El segundo puente estará formado por un único vano de 30 metros entre ejes de estribos y una luz libre de 28,30 metros, también con tablero de vigas tipo doble T, diseñado conforme a criterios actuales de durabilidad y capacidad resistente.

La actuación incluye además la ampliación de la plataforma de la carretera en los accesos, el refuerzo del firme, la pavimentación completa de la calzada, nuevas aceras y la renovación integral de la señalización horizontal y vertical. También se instalará nuevo balizamiento y elementos de seguridad vial, modernizando uno de los tramos más sensibles de esta carretera provincial y mejorando notablemente las condiciones de circulación