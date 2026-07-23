Infraestructuras municipales
La remodelación de la plaza Virgen de la Vega de Benavente queda desierta por tercera vez
Contrataciones confirma que ninguna empresa ha presentado oferta y el Ayuntamiento estudia si ampliar de nuevo el presupuesto tras el incremento de 90.000 euros aprobado en julio
La tercera convocatoria para ejecutar las obras de renovación de la Plaza Virgen de la Vega ha vuelto a quedar desierta, según ha confirmado el concejal de Contrataciones, Eugenio Blanco. El Ayuntamiento de Benavente afronta así un nuevo intento fallido para adjudicar una actuación considerada prioritaria y que ya había sido objeto de una ampliación presupuestaria con el fin de atraer a empresas especializadas.
El concejal ha explicado que, una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, no se ha registrado ninguna propuesta en el Perfil del Contratante, reproduciéndose la misma situación que en las dos convocatorias anteriores. La Junta de Gobierno Local había aprobado el pasado 9 de julio un incremento de 90.000 euros en la aportación municipal, elevando el presupuesto total hasta los 589.999,99 euros para favorecer la concurrencia empresarial.
Pese a este refuerzo económico, el procedimiento ha vuelto a quedar sin licitadores, lo que obliga al Ayuntamiento a analizar de nuevo las causas y a estudiar posibles ajustes en el expediente. Según ha indicado Blanco, “lo seguiremos intentando”, mientras el área de Contrataciones valora si es necesario ampliar otra vez el presupuesto o introducir modificaciones técnicas que permitan hacer más atractivo el contrato para las empresas del sector.
La actuación prevista contempla una intervención integral en uno de los espacios públicos centrales de Benavente, incluyendo la sustitución de la pasarela peatonal, la corrección de patologías en los muros, la renovación del pavimento y la mejora de la accesibilidad, la iluminación y el mobiliario urbano. El proyecto incorpora además un reloj LED integrado en el pavimento como nuevo elemento identitario de la plaza.
El expediente, tramitado por procedimiento abierto y con carácter urgente, tendría que retomarse de nuevo y seguir los cauces administrativos necesarios para determinar si se inicia una cuarta licitación, si se revisan los pliegos o si se plantea un nuevo ajuste económico.
- Estamos trabajando a más de 40 grados': UGT denuncia las condiciones laborales de los trabajadores de UPS Benavente y exige medidas urgentes
- La Fiscalía acusa a la alcaldesa de Benavente y dos concejales de vulnerar los derechos de una trabajadora
- Entre mineros y militares
- Dos fotografías de 1953 rescatan la memoria de la construcción del puente nuevo sobre el Esla
- El Mercado Medieval de Benavente estrena organización: Así serán los tres días de actos programados
- Crónica negra zamorana (I): El crimen del mesón de Benavente, 1915
- Alfonso Fernández Mañueco reivindica en Friera el legado político y humano de Dionisio García Carnero
- La Fiscalía de Castilla y León archiva la denuncia de IU sobre la situación sanitaria en Benavente