El PSOE celebra la licitación del nuevo TAC para el Hospital de Benavente y anuncia vigilancia exhaustiva del proceso

El PSOE ha celebrado en un comunicado la licitación del nuevo TAC para el Hospital de Benavente, un procedimiento anunciado por la Junta de Castilla y León y que, según el comunicado socialista, responde a una reivindicación mantenida de forma continuada en defensa de la mejora de la asistencia sanitaria en Benavente y su comarca.

La formación recuerda la necesidad de sustituir el actual equipo de tomografía computarizada, un aparato afectado por averías constantes y un deterioro progresivo que, según el documento, repercutía tanto en los pacientes como en los profesionales sanitarios. Esta renovación figuraba entre los compromisos socialistas durante la pasada campaña electoral.

Los procuradores socialistas por Zamora mantuvieron esta prioridad en la nueva legislatura, impulsando iniciativas parlamentarias para reclamar la renovación del TAC. El comunicado detalla que la procuradora benaventana Patricia Martín registró preguntas escritas dirigidas a la Consejería de Sanidad y exigió explicaciones al Gobierno autonómico.

Evidencia del deterioro

La última actuación se produjo en la Comisión de Sanidad, donde se evidenció el mal estado del equipo, después de que Patricia Martín interpelara al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. El consejero reconoció públicamente las averías recurrentes y anunció una licitación inmediata con una inversión estimada entre 400.000 y 500.000 euros.

El PSOE considera la licitación una buena noticia para Benavente y su comarca, señalando que la insistencia y el trabajo parlamentario han permitido avanzar en esta demanda histórica. El comunicado atribuye este resultado a la defensa constante de los intereses de la provincia.

No obstante, los socialistas advierten de que la agilidad del proceso será determinante, insistiendo en que el anuncio debe traducirse cuanto antes en una realidad. La formación subraya que el nuevo TAC debe estar instalado y operativo en el menor plazo posible.

El PSOE anuncia un seguimiento riguroso del procedimiento administrativo, vigilando el desarrollo de la licitación, la adjudicación de los trabajos, la instalación del equipo y su entrada en funcionamiento. El objetivo es garantizar un servicio diagnóstico moderno, fiable y adecuado a las necesidades asistenciales de la zona.

La formación reafirma su compromiso con la fiscalización del proceso, asegurando que continuará supervisando cada fase para evitar dilaciones y lograr que el nuevo TAC sea una realidad lo antes posible, en beneficio de los ciudadanos de Benavente y su comarca.