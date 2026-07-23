Ofensiva de charlas informativas sobre el impacto del hidrógeno verde en la comarca de Benavente

El proyecto industrial de hidrógeno verde de 80 hectáreas previsto en el paraje La Pedregosa, dentro del término de Pobladura del Valle, ha impulsado la organización de varias charlas informativas abiertas al público en localidades limítrofes. Los encuentros abordarán el impacto de los proyectos de hidrógeno verde en los pueblos del entorno, con especial atención al Valle de Pobladura y a las localidades próximas.

Las charlas informativas se presentan bajo el lema “Impacto de los proyectos de hidrógeno verde en nuestros pueblos”, con el propósito de ofrecer datos y explicaciones sobre las iniciativas industriales previstas en la zona. Los actos se celebrarán en tres municipios —La Torre del Valle, Morales del Rey y Coomonte—, en horario de tarde, para facilitar la asistencia de vecinos y personas interesadas en conocer los detalles del proyecto.

El primer encuentro está programado para mañana viernes 24 de julio, a las 20.00 horas, en el templete situado junto al gastrobar de La Torre del Valle. La segunda sesión tendrá lugar el sábado 25 de julio, también a las 20.00 horas, en el salón cultural de Morales del Rey, ubicado en la Calle Parque 6-7. El tercer acto está fijado para el domingo 26 de julio, a las 20.00 horas, en la Casa de Cultura de Coomonte, situada en la Calle José Fernández Pataco.

Defensa del territorio

En las charlas intervendrán un integrante de la plataforma vecinal “Defensa del Valle”, el presidente de “Stop Biogás Comarca de Benavente” e integrantes de la Federación Provincial por la defensa del territorio “Zamora en Pie”.

“Nuestro valle no se vende, se defiende” sigue siendo el lema principal de la convocatoria y la posición de los colectivos que promueven las charlas, centrada en la defensa del territorio frente a los efectos que pueda acarrear la implantación de proyectos de hidrógeno verde en el Valle de Pobladura y en los pueblos de la comarca.