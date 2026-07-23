Nuevo TAC para el Hospital de Benavente: licitación urgente por 506.000 euros cofinanciada con fondos FEDER

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de un contrato mixto para el suministro y las obras necesarias de instalación y puesta en funcionamiento de un equipo de tomografía computerizada (TAC) en el Hospital de Benavente, así como la retirada del equipo actual, con un presupuesto base de licitación de 506.000 euros, impuestos incluidos. La licitación se enmarca en las acciones de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León dentro del “Programa Castilla y León FEDER 2021-2027”.

El contrato está sujeto a regulación armonizada con un valor estimado de 418.181,82 euros y un plazo de ejecución de dos meses. La licitación se tramita por procedimiento abierto y con carácter urgente.

La justificación de la urgencia se recoge en la declaración de la Gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora, que señala la “obsolescencia y constantes averías que presenta el equipo de Tomografía Computerizada, cuya antigüedad data del año 2013, lo que supone un riesgo importante para la prestación adecuada de asistencia sanitaria”, y la necesidad de “actuar de forma inmediata, a fin de restablecer la capacidad diagnóstica del centro”.

Contratación mixta

La licitación se produce días después de que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, fuera interpelado en la Comisión de Sanidad de las Cortes por la procuradora socialista benaventana Patricia Martín Guerra sobre la licitación del nuevo TAC de Benavente. Vázquez reconoció el mal estado del TAC del Hospital de Benavente y las averías recurrentes y anuncio una licitación inmediata por entre 400.000 y 500.000 euros.

El objeto del contrato, según el pliego de prescripciones técnicas, es la contratación mixta del suministro y las obras necesarias para la instalación y puesta en funcionamiento de un TAC para el Hospital de Benavente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, así como la retirada del equipo actual.

J. A. G.

El pliego precisa que “el suministro, instalación, puesta en marcha y formación del personal sanitario y técnico que lo vaya a manejar” se realizarán en el Hospital de Benavente, incluyendo el desmontaje, retirada y reciclaje del equipo existente y la reforma de la sala actual para ajustar la superficie de trabajo al nuevo equipo. El contrato se configura como un contrato de suministros con carácter mixto, al incluir tanto la adquisición del nuevo tomógrafo como las obras de adecuación de la sala.

El equipamiento ofertado deberá ser nuevo en todos sus componentes, sin admitir equipos de segunda mano ni componentes reutilizados. El pliego especifica que “los equipos ofertados deberán estar actualizados a las últimas versiones de software en el momento de la oferta y actualizarse a las versiones que se desarrollen al menos durante el período de garantía”, y que se deberán cumplir las pruebas especificadas en el Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico para este tipo de equipos.

Transporte, montaje e instalación

El suministro incluye transporte, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de todos los elementos del sistema, incorporando cualquier componente, dispositivo de interconexión, canalización, accesorio de seguridad y elementos de anclaje necesarios. El pliego precisa que se entiende incluido el software necesario para el funcionamiento, sus actualizaciones y las licencias de uso, y que el mantenimiento de las condiciones de la mercancía hasta la entrega y recepción conforme en la GASZA será responsabilidad exclusiva del proveedor.

Para la recepción del material, será imprescindible la realización de las pruebas de aceptación en presencia de un representante cualificado de la GASZA y la formación inicial del personal para que la sala pueda comenzar a dar servicio, con independencia de formaciones posteriores más avanzadas. Solo cuando se hayan cumplido estos requisitos se considerará que la instalación está lista para su puesta en funcionamiento efectivo.

El pliego exige que los licitadores visiten previamente el Hospital de Benavente para conocer las condiciones concretas de la sala y evaluar su capacidad para cumplir las exigencias técnicas, estableciendo que “la no visita de las instalaciones será motivo de exclusión”.

La instalación de los nuevos equipos deberá ir acompañada de un proyecto de instalación o documento técnico equivalente, con memoria, programa de ejecución y documentación gráfica de la futura instalación, incluyendo actuaciones de adaptación en la sala principal y el cuarto del operador. El adjudicatario asumirá los gastos de licencias de obra, proyectos y la figura del coordinador de seguridad y salud en fase de obra, que será propuesto por la empresa y aceptado por la propiedad, coordinándose con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Una paciente se dispone a entrar en la sala de TAC del Hospital de Benavente. / J. A. G.

El equipo actualmente instalado en la sala es un tomógrafo Siemens Somatom Emotion 16, instalado en 2013, cuya desinstalación y retirada completa corresponde al adjudicatario, incluyendo la gestión de residuos y certificaciones de destrucción necesarias para la baja del equipo. El contratista deberá realizar la documentación y trámites de modificación de la instalación ante el Servicio Territorial de Industria y la baja ante el CSN y otros organismos oficiales preceptivos.

El plazo máximo en que el equipo de tomografía computerizada estará fuera de servicio por obra, instalación y pruebas de aceptación se fija en un mes, mientras que el plazo global de entrega e instalación “llave en mano” es de dos meses. La garantía mínima del equipo, sus componentes, accesorios y obras asociadas será de 24 meses desde la recepción formal, incluyendo desplazamientos, materiales, mano de obra y demás costes, sin coste de mantenimiento para la Administración durante ese periodo.

El contrato incorpora requisitos de integración con los sistemas de información de la Gerencia Regional de Salud, incluyendo cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), adecuación al Esquema Nacional de Seguridad y uso de estándares de interoperabilidad.

El hardware informático asociado deberá residir en el centro de proceso de datos del CAZA o en armarios de comunicaciones, utilizar la infraestructura de red existente y cumplir requisitos de alta disponibilidad, interfaces de gestión y compatibilidad con los sistemas operativos validados por la GRS. No se admitirán máquinas clónicas y, si es posible la virtualización, se deberán remitir las especificaciones técnicas necesarias para garantizar el funcionamiento completo y una planificación de crecimiento a cinco años.

Condiciones para los licitadores

En cuanto a la participación, los licitadores deberán acreditar capacidad de obrar, no prohibición para contratar, cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y solvencia técnica y económica. La solvencia técnica se acreditará mediante relación de suministros de igual o similar naturaleza en los tres últimos años, con un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior a 506.000 euros sin IVA. La solvencia económica exigida fija un volumen anual de negocio mínimo de 627272,73 euros en el mejor ejercicio de los tres últimos concluidos, equivalente a una vez y media el valor estimado del contrato.

Las ofertas deberán presentarse electrónicamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 10 de agosto de 2026 a las 23:59 horas, y se estructuran en tres sobres: documentación administrativa (Sobre 1), oferta técnica evaluable mediante juicio de valor (Sobre 2) y oferta económica evaluable mediante fórmulas (Sobre 3). La apertura de la oferta económica está prevista de forma orientativa para el 21 de agosto de 2026 a las 9.00 horas en el Hospital Virgen de la Concha, en acto privado, dado que la custodia y evaluación de la documentación se realizará electrónicamente a través de la plataforma.

Los criterios de adjudicación incluyen un criterio de precio con una ponderación de 15 puntos, calculado mediante fórmula y diversos criterios técnicos evaluables mediante fórmulas, como ampliación de garantías (8 puntos), potencia nominal real del generador (10 puntos), tensión del tubo (5 puntos), apertura del estatívo tomográfico (5 puntos), cobertura del detector (10 puntos) y velocidad máxima de movimiento de la mesa en eje horizontal (5 puntos). Además, se valorarán mediante juicio de valor aspectos como el tubo de rayos X (4 puntos), sistemas de reducción y control de dosis (4 puntos), sistema de reconstrucción (8 puntos), sistema de postproceso (14 puntos) y programas y aplicaciones (12 puntos), con un plazo de validez de la oferta de cuatro meses.