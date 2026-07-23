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Política municipal

IU cuestiona las consecuencias de una eventual condena por acoso laboral a la alcaldesa y dos concejales de Benavente

La organización plantea dudas sobre indemnizaciones, pérdida de subvenciones y responsabilidad patrimonial, y exige la dimisión irrevocable de los tres cargos si la sentencia resulta condenatoria

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, saliendo del edificio judicial junto al segundo teniente de alcalde, José Manuel Salvador.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, saliendo del edificio judicial junto al segundo teniente de alcalde, José Manuel Salvador. / LOZ

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J. A. Gil

Benavente

Izquierda Unida de Benavente ha difundido un comunicado en el que analiza las implicaciones del proceso judicial por acoso laboral que afecta a la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, a la concejala de Cultura, Mercedes Benítez, y al concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo. Según IU, la firmeza de las argumentaciones y la petición de condena formulada por la Fiscalía no anticipan un escenario favorable para los intereses de los tres responsables municipales, ni para el conjunto de la ciudadanía benaventana.

El comunicado plantea varias cuestiones en caso de que la sentencia sea finalmente condenatoria, entre ellas si la indemnización de 10.000 euros por cada uno de los acusados deberá ser abonada de sus bolsillos o con cargo a las arcas públicas. También se pregunta IU por la posible pérdida de subvenciones y por la existencia de responsabilidad patrimonial derivada de un daño grave a la institución municipal.

Izquierda Unida recuerda que en sede judicial quedó demostrado que no existía un protocolo de acoso laboral, pese a que los responsables municipales habían afirmado lo contrario. Esta contradicción, según el comunicado, forma parte de las cuestiones que deben aclararse en el marco del procedimiento.

Exigencia de dimisiones

La organización sostiene que las acusaciones y sus posibles consecuencias “no son baladíes” y que, de confirmarse la condena, exigirán la dimisión irrevocable de los tres cargos, al considerar que no existe alternativa ante un escándalo de tal magnitud.

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IU señala además que, durante el mandato, ha tenido que recurrir al portal de Transparencia para poder ejercer su labor de fiscalización y control, al no recibir la información solicitada de manera reiterada. El comunicado atribuye esta situación a una forma de gobernar basada en la “ineptitud, dejación y falta de conocimiento del funcionamiento del Ayuntamiento”, apoyada en la “mentira constante”, cuyas consecuencias —afirma— recaen sobre los vecinos y la imagen de la ciudad.

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