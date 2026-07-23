La Feria del Libro de Benavente celebra su XXVII edición con más de medio centenar de autores y actividades

Benavente acogerá del 5 al 8 de agosto la XXVII Feria del Libro, organizada por el Ayuntamiento y patrocinada por la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora y Caja Rural. El evento contará con la participación de más de veinte editoriales, librerías y asociaciones culturales, según desvelaron ayer la concejala de Cultura, Mercedes Benítez, y la responsable de la Biblioteca Municipal, María José Pérez.

Miguel Delibes será protagonista en la jornada inaugural con la exposición “Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes”, producida por la Fundación Miguel Delibes y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. La muestra, instalada en el Centro Cultural Soledad González, permanecerá abierta hasta el 31 de agosto y ofrecerá un recorrido documental por la figura de Ángeles de Castro y su influencia en la obra del escritor vallisoletano.

El pregón correrá a cargo del escritor Alfonso Goizueta, finalista del Premio Planeta 2023 y doctor en Relaciones Internacionales por King’s College London. Tras su intervención, presentará su novela El sueño de Troya, seguida de las obras La marca en su piel y Sangre del Norte de Elena Garquín, y El mago de las palabras olvidadas de Alberto Blanco Rubio. La jornada concluirá con un recital de poesía y baile a cargo de Notting Hill Cultural y la Academia Marijose.

Poseía, narrativa contemporánea y cuentacuentos

El jueves 6 de agosto estará dedicado a la poesía y la narrativa contemporánea. Desde las 12.00 h se sucederán las presentaciones de poemarios y novelas de autores como Val Marchante, David Álvarez Sánchez, Manuel Álvarez Benavente, Sol Cerrato Rubio, Jotape, Jhon Diego Henao Alzate y Shiva Castellanos. Por la tarde se celebrará un taller infantil de animación a la lectura y una tertulia literaria con escritores de distintas asociaciones. El cierre incluirá la presentación de obras sobre el Camino de Santiago, estudios locales del CEB Ledo del Pozo y la actuación del grupo Son de Los Valles.

El viernes 7 de agosto se abrirá con el cuentacuentos infantil “Arriba en el cielo” y continuará con la presentación de La mirada de las hojas de Victoria Olaya Magadán y Trece monedas de M. López de Andújar. Por la tarde se desarrollarán nuevas presentaciones literarias, entre ellas Los silencios de Eloína de Ignacio Morán Rubio, Espejo cañalla de Margarita Campos, Trocitos de carbón incandescente de Eva Carbayo Baz e Inteligencia Artificial en el arte y la cultura de Carlos Alberto Lara. La jornada concluirá con un concierto de la Coral Benaventana.

Programa completo de la Feria del Libro. / A. B.

El sábado 8 de agosto, declarado “Día de la Biblioteca en la Feria del Libro”, estará dedicado al público infantil con el cuentacuentos “Cuentos fantásticos antes de un eclipse” y la lectura colectiva del relato “Canta, Federico, canta”. Se realizarán sorteos de libros entre los asistentes y, por la tarde, el concierto “Ledo del Pozo” pondrá el broche final en la iglesia de Santa María del Azogue.

El evento contará con la colaboración de la Biblioteca Pública Municipal, el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo, el Parador de Benavente y la asociación ASPROSUB, además de librerías y editoriales locales como Notting Hill, Futura, Maldonado, Velasco Ediciones y Cultura Red. Las actividades se desarrollarán en los Paseos de Soledad González, con horario de mañana de 12.00 a 14.00 h y de tarde de 19.00 a 22.00 h.