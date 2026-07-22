El Mercado Medieval de Benavente estrena organización: Así serán los tres días de actos programados

El Ayuntamiento de Benavente y la empresa Balconet, operador de mercados temáticos que debuta en la plaza, organizan el mercado medieval que se celebrará los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2026. Durante todo el mercado permanecerán activos varios espacios permanentes. La programación detalla un “rincón infantil en Corrillo de San Nicolás” con “tiovivo/mesas da Vinci/juegos de ingenio”, así como una “exposición de cetrería en Plaza del Grano”. También se incluyen talleres demostrativos de “elaboración de cencerros, elaboración de trillos, elaboración de botas, elaboración de resina, uso de corcho, destilación y soplado de vidrio”, además de exposiciones sobre “manuscritos/los cátaros” y “paneles vida cotidiana”.

El viernes 31 la apertura de puestos está fijada en dos tramos: de 12.00 a 14.30 y nuevamente a las 16.30. A partir de las 19.00 comienza la secuencia inaugural, que incluye pregón, música y personajes fantásticos, seguida de actividades encadenadas hasta las 23.30, hora establecida como cierre del mercado.

La inauguración incorpora contenidos de carácter cultural y escénico. A las 20.30 se ofrece una charla explicativa sobre los cátaros, seguida de la representación “Historias y leyendas del castillo olvidado (R.I.)” y una exhibición de vuelo de aves. La música de Gálata aparece en varios momentos, junto con marionetas, juglar y paseos del personaje Orko por las calles del mercado.

Paseos de Orko

El sábado 1 la programación comienza a las 10.00 y se extiende hasta las 23.30, con cierre de puestos a las 14.30 y reapertura a las 16.30. La mañana reúne paseos de Orko, representaciones de marionetas, actuaciones del juglar Crispín D’Olot, exhibiciones de aves, música de Gálata y una charla sobre los cátaros.

La tarde del sábado mantiene un ritmo constante de espectáculos. Se suceden paseos de Orko, intervenciones del juglar, exhibiciones de aves, marionetas como “El hada mágica en el bosque (R.I.)”, música de Gálata y una nueva charla sobre los cátaros. A las 22.30 se incorpora el pasacalle de gran formato “The Dragons”, con fuego y música, antes del cierre a las 23.30.

Programa del Mercado Medieval de Benavente Programa del Mercado Medieval de Benavente

El domingo 2 la actividad comienza a las 10.00 y finaliza a las 23.30 con la clausura del mercado. La mañana incluye charla sobre los cátaros, marionetas, paseos de Orko, pasacalles musical de Gálata, pasacalles del juglar y exhibición de vuelo de aves.

El tramo de mediodía combina cetrería y animación escénica con nuevos paseos de Orko, marionetas y actuaciones del juglar, además de música de Gálata. La tarde incorpora una charla explicativa sobre manuscritos, paseos de Orko, música de Gálata y exhibición de aves.

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Cartel del Mercado Medieval. / A. B.

El cierre del domingo reúne marionetas, charlas y música. Se incluyen “Las hazañas del bufón burlón (R.I.)”, una nueva charla sobre los cátaros, paseos de Orko, música de Gálata y la representación “Historias y leyendas del castillo olvidado (R.I.)”. La programación concluye con “Gálata vibra celebrando el mercado” a las 22.30 y la clausura oficial a las 23.30.