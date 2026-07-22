IU exige aclarar el permiso municipal para acumular escombros junto a las pistas de atletismo en Benavente

El Grupo Municipal Izquierda Unida ha mostrado su asombro ante un decreto de Medio Ambiente por el que se autoriza el acopio temporal de residuos de construcción y demolición (RCDs) procedentes de la pavimentación de la calle La Rúa en una parcela municipal localizada en la denominada ciudad deportiva, junto a las pistas de atletismo.

Según el comunicado, el decreto permite a la empresa Cotoverde Obras y Servicios, S.L. la ocupación temporal de dicho terreno, situado junto al complejo deportivo de las pistas de atletismo, durante un plazo máximo de dos meses y con un volumen autorizado de 350 metros cúbicos de residuos, equivalentes a unas 650 toneladas.

IU recuerda que el pasado 19 de mayo denunció la existencia de un vertido de escombros en esa misma parcela, un espacio vallado cuyo acceso solo puede realizarse con autorización municipal. La formación señala que desconocía quién había permitido la entrada y el depósito de materiales en esa fecha.

"Infracción previa"

El comunicado afirma que el equipo de gobierno habría incurrido en una infracción previa y que posteriormente habría emitido un decreto para regularizar la situación. IU sostiene que esta actuación supone un trato diferenciado respecto a las obligaciones que el Ayuntamiento impone a empresas y particulares en materia de gestión de residuos de obra.

La formación recuerda que cualquier obra debe gestionar sus escombros a través de una planta de tratamiento o un gestor autorizado, aportando posteriormente el certificado correspondiente para recuperar la fianza depositada ante el Ayuntamiento.

IU solicita al Ayuntamiento que informe quién autorizó el depósito de escombros el 19 de mayo en la finca municipal de las pistas deportivas, insistiendo en que esta cuestión afecta tanto a la formación como al conjunto de los vecinos de Benavente.

El comunicado recuerda que el vertido de residuos de construcción está regulado por Real Decreto y que también podría interferir con la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. IU advierte de que cualquier vertido que no cumpla la normativa medioambiental puede ser sancionado.