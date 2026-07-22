La Fiscalía acusa a la alcaldesa de Benavente y dos concejales de vulnerar los derechos de una trabajadora

La Fiscalía de Zamora esperó al turno de conclusiones para pedir a la magistrada del Tribunal de Instancia de Zamora, sección de lo Social 1, la condena a la alcaldesa de Benavente del PP, Beatriz Asensio, y a los concejales de su mismo grupo de Cultura, Mercedes Benítez, y de Fiestas, Alberto Lorenzo, por delitos de acoso laboral y vulneración de los derechos de una trabajadora del Ayuntamiento que terminó con una baja por depresión y estrés laboral el 9 de octubre de 2025, cuando le da un ataque de ansiedad en el trabajo.

La empleada pública dependiente de Cultura, con 30 años de antigüedad en el Consistorio, denunció que venía sufriendo desde 2023 un trato degradante y humillante. El concejal le llega a vocear, denuncia, lo que constituye un mobbing continuado, según la acusación. La abogada de la trabajadora puso el acento, también, en la falta de un protocolo de prevención de acoso laboral que implica infringir la legislación que obliga desde el 1 de julio de 2011 a confeccionar y aprobarlo en dos meses. "Yo nunca había visto antes este trato en el Ayuntamiento a funcionarios, a mí siempre se me ha tratado con educación", subrayó la demandante.

Sanciones de hasta 250.000 euros y pérdida de subvenciones

Precisamente, la Fiscalía pedía a la magistrada que dictará sentencia, María de los Ángeles Hernández Riquelme, que solicite informe al Consejo de Cuentas de la Junta de Castilla y León sobre la existencia de ese protocolo. La sanción al Ayuntamiento puede llegar a los 250.000 euros y suponer la pérdida de subvenciones públicas, según lo dispuesto en la Ley, por no disponer del protocolo de acoso, lo que supone vulnerar el derecho de la trabajadora a la protección frente a posibles abusos como los que denuncia.

El Ayuntamiento de Benavente activó el protocolo de acoso sexual y, cuando la abogada de la trabajadora llamó la atención sobre la ilegalidad de esa acción, "se limitaron a decir que ese era el que tenían y que aplicaban siempre", en otros dos casos que se mencionaron en el juicio y que negó la abogada del Consistorio.

Trato vejatorio y abuso de poder: "No te olvides de que soy tu concejal"

El Ministerio Público se alineó con la acusación particular, que exige una indemnización de 10.000 euros para la empleada del Consistorio por el trato vejatorio y abuso de poder de los acusados, especialmente de la concejala de Cultura y del concejal de Turismo, que llegaron a decir a la conserje de la Casa de Cultura que "haces más horas porque te da la gana" y "no te olvides de que soy tu concejal", respectivamente, mientras le sobrecargaban de trabajo, "me dieron un trato muy malo desde siempre", ha reiterado la demandante en el juicio. Una versión que ratifica el compañero y representante sindical en el Ayuntamiento que recibió las quejas de la trabajadora de personal laboral fijo, a quien tuvo que asistir en la oficina municipal cuando la alcaldesa le exigió hacer 500 entradas a un evento taurino de forma manual, sellando el título, el precio y la hora.

Esa sería la gota que colmó el vaso y sufrió un ataque de ansiedad que provocó la denuncia, según la abogada de la trabajadora de acuerdo con los informes psiquiátricos: "Yo tenía muchísimo trabajo, estaba vendiendo las entradas de todo el semestre" para el teatro y otras actividades.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, abandona la sede judicial de lo Social tras la vista oral. / Victor Garrido

Hacer entradas y regar las plantas

No obstante, obedeció la orden de Alcaldía, "hice ese trabajo y así me dio el ataque de ansiedad que me dio", ha manifestado en su declaración. Sus quejas cayeron en saco roto, "me dijeron que era orden de Mercedes Asensio", aunque "tenía la oficina llena de público, llamé a la alcaldesa y me dijo que pusiera un cartel y que cerrara, pero no yo estaba en condiciones de decir a la gente que se fuera". La trabajadora siguió sellando las entradas y atendiendo al público, "me metieron presión con las entradas del evento taurino", ha subrayado.

La elaboración a mano de entradas era unas tareas que no le correspondía realizar, una de las "funciones ajenas a su puesto de trabajo" que solo debía incluir "atender al público, informar al usuario y la venta de entradas". A esas labores, los responsables municipales agregaron las de "regar las plantas".

El que fuera representante sindical contó cómo se encontró el 9 de octubre de 2025 a su compañera cuando se vio con las 500 entradas por hacer y la acumulación de sus tareas diarias, "estaba muy mal, llorando, llamé al sindicato y me dijeron que la acompañara a urgencias", como así hizo.

El concejal de Festejos de Benavente, Alberto Lorenzo, tras el juicio por acoso laboral. / Víctor Garrido

Baja médica, llamadas y WhatsApp a la trabajadora

La acusación particular aportó los informes médicos de la trabajadora que acreditan el diagnóstico por depresión y estrés laboral, así como la caída de pelo, para lo que sigue un tratamiento psiquiátrico y dermatológico pautado a pesar de recibir el alta el 25 de marzo de 2026, lo que da idea de la difícil situación que ha tenido que tolerar, que las defensas de la alcaldesa y los dos concejales desvinculan de un posible acoso laboral.

También restan importancia a los mensajes de WhatsApp que recibió durante su baja de la concejal de Cultura o de la alcaldesa, "a cualquier hora del día, también de noche y en fin de semana" denunciados por la empleada pública. Mediante esa aplicación se le solicitó que acudiera porque había que abrir la caja fuerte de la oficina de Cultura para recoger el dinero recaudado. Los abogados justificaron la acción de los munícipes porque "solo ella tenía las llaves". En otra ocasión, se le pidió que acudiera a la Casa de Cultura porque saltó la alarma, la justificación fue que "solo ella sabía apagarla".

El abogado de la defensa de la concejala de Cultura quiso darle un contexto de amistad a los mensajes que la política envió para preguntarle sobre su estado de salud, ya que obtenía respuestas de la trabajadora cordiales, "ella era muy dada a los emoticonos" con ojos de corazón o besos, lo que la abogada de la acusación resumió como reflejo de la "buena educación" de su cliente.

La acusación particular recordó cómo se la citó junto con su clienta en la sede municipal sin comunicar previamente que estarían presentes la alcaldesa, Beatriz Asensio, y los concejales de su mismo grupo de Cultura, Mercedes Benítez; el edil de Fiestas, Alberto Lorenzo, y todo el equipo de Gobierno, lo que provocó en la trabajadora un ataque de ansiedad al verse rodeada de todo el grupo municipal del PP. "Se conculcaron los derechos de mi defendida" una vez más, ha sentenciado la abogada. La trabajadora rompió a llorar de nuevo y tuvo que abandonar la reunión.