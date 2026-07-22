Benavente reduce la "criminalidad clásica" y refuerza el dispositivo ante el eclipse del 12 de agosto

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, informó este miércoles en Benavente de la tendencia descendente de la criminalidad tradicional en la ciudad, tras un inicio de año “muy malo” en enero y febrero. Según explicó tras la celebración de la Junta Local de Seguridad, la comparación realizada por la Guardia Civil entre 2026 y 2025 mostraba en febrero un incremento del 19%, pero la evolución posterior ha permitido corregir esa subida hasta situarla en un 4,5% en el primer semestre del año. “La tendencia es clara”, señaló, destacando que dos detenciones con ingreso en prisión contribuyeron a estabilizar la situación.

Uno de los datos más significativos es la reducción del robo con fuerza en vivienda, que pasa “de veintitantos a seis”, según detalló Blanco, calificando la disminución como “importante”. El subdelegado subrayó que el esfuerzo de la Guardia Civil está dando resultados y que la ciudadanía debe percibir esa mejora en la sensación de seguridad, aspecto que considera tan relevante como las cifras oficiales.

En paralelo, Blanco alertó del incremento de la ciberdelincuencia, que ha crecido un 16% en la provincia. También mostró preocupación por el denominado “robo del abrazo cariñoso”, un delito que afecta especialmente a personas mayores y vulnerables. Recordó que la Policía Nacional desarticuló en Zamora la conocida Operación Moño, especializada en este tipo de hechos, pero advirtió que en los últimos días se han registrado cinco robos en la provincia, dos de ellos en la zona de Benavente, concretamente en Castro Gonzalo y en la ciudad. “Tenemos que tener cuidado cuando se nos acerca una persona extraña, muy cariñosa”, insistió.

Dispositivo ante el eclipse

El subdelegado dedicó buena parte de su intervención a detallar el operativo previsto para el eclipse solar del 12 de agosto, un evento que calificó como “un verdadero hito” y para el que “no hay antecedentes” que permitan prever con exactitud la afluencia de público. Benavente será uno de los dos puntos oficiales de observación habilitados en la provincia de Zamora, lo que puede atraer una gran aglomeración de personas.

Blanco enumeró los riesgos potenciales asociados a esa concentración: hurtos, robos, peleas y agresiones sexuales, además de problemas de movilidad por paradas bruscas en carreteras secundarias, estacionamientos irregulares y posibles colapsos al finalizar el fenómeno, cuando miles de vehículos podrían iniciar la marcha simultáneamente. “Me preocupa mucho el tema de la movilidad”, afirmó, recordando que la jornada coincide con el puente del 15 de agosto, tradicionalmente conflictivo en la red viaria.

El subdelegado añadió que el eclipse se producirá en plena época de incendios, por lo que pidió extremar la precaución, incluso en acciones aparentemente inocuas como aparcar sobre vegetación seca. También advirtió de posibles problemas sanitarios, como golpes de calor o deshidrataciones, y recalcó la importancia de proteger la vista con gafas homologadas: “No podemos jugar con los ojos, ni bromas ni una”.

La Guardia Civil desplegará un dispositivo importante, con vigilancia reforzada en carreteras secundarias y unidades de reserva en Benavente, además de apoyos de otros puntos de la provincia si fuese necesario. Blanco destacó la coordinación entre administraciones —Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, Diputación y Delegación del Gobierno— y confirmó que se ha solicitado a las compañías telefónicas una ampliación de capacidad para evitar saturaciones en las comunicaciones.

Obras en la N-631

El subdelegado del Gobierno informó también sobre el estado de las obras de fresado y reposición del firme en la carretera N‑631. Según indicó, la previsión es que este viernes, a partir de la una de la tarde, la vía pueda utilizarse de nuevo, aunque los trabajos continuarán la semana siguiente con el objetivo de finalizar antes del 1 de agosto. “Lo que digo es lo que me dice la unidad de carreteras”, puntualizó.

La actuación, que afecta a casi 57 kilómetros, ha atravesado diversas vicisitudes, como modificaciones del contrato y una cesión entre empresas. Además, se compatibiliza con otra obra de detección y saneamiento de animales, sumando entre ambas más de 13 millones de euros de inversión. Blanco reconoció algunas inquietudes por desvíos puntuales mal señalizados, pero aseguró que se han ido resolviendo y que el corte ha permitido avanzar “mucho más” en los trabajos.