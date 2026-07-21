Quiruelas de Vidriales reforma y hace accesible su Casa Consistorial

El Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales ha impulsado la reforma integral de su edificio administrativo situado en la calle Benavente con el objetivo de actualizar unas instalaciones construidas en 1988 y adaptarlas a los estándares técnicos y funcionales actualmente exigidos por la normativa. El Consistorio ha sacado a licitación las obras contempladas en el proyecto de renovación con un presupuesto de 134.969,76 euros con impuestos, 115.545 euros sin IVA.

La intervención se desarrollará sobre una superficie total de 363,93 metros cuadrados, distribuidos entre 151,87 metros cuadrados en la planta baja y 212,06 metros en la primera planta, manteniendo la distribución existente y sin modificar la volumetría ni los parámetros urbanísticos del inmueble.

El proyecto contempla la instalación de un salvaescaleras para garantizar el acceso a las oficinas municipales ubicadas en la planta primera, así como la ejecución de una rampa exterior de 1,40 metros de longitud y pendiente del 10% para asegurar un itinerario accesible desde la vía pública.

Aspecto de las escaleras entre plantas. A la derecha, el salón de actos del inmueble municipal. | J. A. G.

La actuación incluye la sustitución de las carpinterías exteriores por sistemas de aluminio con rotura de puente térmico y triple acristalamiento con el fin de mejorar la eficiencia energética y el aislamiento acústico del edificio, además de la instalación de persianas y sellados específicos para garantizar la estanqueidad.

El proyecto incorpora un trasdosado interior con placas de yeso laminado y aislamiento de poliestireno extruido de 50 mm en los cerramientos de fachada, con el objetivo de reducir la demanda energética y cumplir los valores de transmitancia térmica establecidos para la zona climática correspondiente.

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En materia de climatización, se instalarán dos equipos de bomba de calor de tecnología aire-aire, uno destinado al salón de actos y otro al salón de plenos, con potencias nominales de 11 kW y 3,80 kW respectivamente, ambos ubicados en la cubierta de la planta baja y dimensionados según las cargas térmicas calculadas para cada estancia.

La reforma prevé la sustitución de las luminarias existentes por sistemas de iluminación más eficientes, así como la instalación de falsos techos acústicos y térmicos en ambas plantas, con placas de lana de roca y perfilería metálica, mejorando el confort lumínico y la absorción sonora.

El edificio mantendrá su uso administrativo, sin alteraciones en la ocupación prevista ni en los elementos de evacuación, cumpliendo las exigencias del Código Técnico de la Edificación en materia de seguridad en caso de incendio, accesibilidad, salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía.

El proyecto, cuyo plazo de ejecución es de tres meses, confirma que no se interviene en la estructura del edificio, que está formada por pórticos de hormigón y forjados unidireccionales, y que las actuaciones se limitan a elementos interiores, instalaciones y cerramientos, sin afectar a cimentación, cubiertas ni medianeras.