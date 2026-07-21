Dos fotografías de 1953 rescatan la memoria de la construcción del puente nuevo sobre el Esla

El Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo ha anunciado la adquisición de dos fotografías históricas fechadas en 1953 que recogen la construcción del nuevo puente sobre el río Esla, una infraestructura clave en las comunicaciones viarias de la comarca de Benavente.

Las nuevas imágenes incorporadas al archivo del Centro de Estudios Benaventanos muestran el inicio de las obras del viaducto que se levantó en las proximidades de Castrogonzalo para sustituir al antiguo puente mayor sobre el Esla, utilizado durante décadas por la carretera nacional de Madrid a La Coruña (N‑VI). Según la crónica histórica “Un gran puente se está construyendo sobre el río Esla en las proximidades de Benavente”, publicada en 1953, el coste de las obras se cifró en 11,5 millones de pesetas y su finalización se preveía para 1955.

Una de las fotografías adquiridas lleva el sello del fotógrafo local Pastor, con domicilio en la calle Matadero número 9 de Benavente, lo que confirma la autoría benaventana de al menos una de las tomas y su vinculación directa con el entorno urbano de la ciudad.

Plan de Modernización de Carreteras

Las imágenes se inscriben en el contexto de la modernización de la red viaria estatal de mediados del siglo XX, cuando la Dirección del Plan de Modernización de Carreteras acordó la construcción de un nuevo puente sobre el Esla para dar respuesta al creciente tráfico entre Galicia y Castilla y al intenso tránsito local asociado a los mercados de Benavente. La crónica de 1953 describe el puente proyectado como una estructura formada por nueve bóvedas triarticuladas de hormigón en masa, de 38 metros de luz, con tablero y palizadas de hormigón armado, una longitud total de 380 metros y un ancho de diecisiete metros, de los que catorce se destinaban a calzada y tres a aceras.

El antiguo puente de Castrogonzalo, también conocido como puente mayor, había sufrido a lo largo de los siglos diversas modificaciones y daños, entre ellos la voladura parcial de varios de sus ojos durante la guerra de la Independencia y los efectos de grandes avenidas del río Esla, como la registrada en 1739 que arrastró la estructura y provocó inundaciones en los campos de Benavente. La crónica de 1953 recuerda que el puente medieval resultaba “completamente inadecuado” para soportar el tráfico que lo cruzaba, lo que motivó la decisión de levantar una nueva obra de fábrica adaptada a las exigencias técnicas y de seguridad de la época.

Construcción del puente sobre el rio Esla 1952 -1953. / CEB

La documentación gráfica ahora incorporada por el CEB Ledo del Pozo contribuye a completar el testimonio visual de aquella obra pública, que supuso un hito en la articulación de la carretera de Galicia y en la mejora de las comunicaciones entre la meseta castellana y el noroeste peninsular. Las fotografías del inicio de la construcción del puente nuevo sobre el Esla se suman a otras fuentes escritas y visuales ya conocidas, como las imágenes atribuidas a Testera y las informaciones publicadas en el diario “Imperio” el 8 de septiembre de 1953, que detallaban el avance de los trabajos y las características técnicas del viaducto.

El comunicado del Centro de Estudios Benaventanos invita a ampliar la información sobre el contexto histórico y técnico de la obra a través del enlace “Un gran puente se está construyendo sobre el río Esla en las proximidades de Benavente – Crónica del año 1953”, disponible en la bitácora especializada en historia y patrimonio “Más Vale Volando”. En dicho texto se repasa la evolución del antiguo puente de Castrogonzalo, su papel en la red viaria y las razones que llevaron a la administración a proyectar y ejecutar el nuevo viaducto sobre el Esla en la década de 1950.

Noticias relacionadas

Construcción del puente sobre el rio Esla en 1952-1953: La segunda imagen adquirida por Ledo del Pozo. / CEB

Las dos fotografías de 1953 adquiridas por el CEB Ledo del Pozo se integran en el archivo de la entidad, dedicado al estudio y conservación del patrimonio histórico, documental y gráfico de Benavente y su entorno comarcal.