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Cultura

"Caricatos", de La Belle École, pone en marcha los "Lunes Infantiles" en Benavente

El Ayuntamiento abrió anoche la primera de las cuatro citas con el teatro, el circo y la diversión acuática para los más pequeños

Una escena de «Caricatos», de La Belle École.

Una escena de «Caricatos», de La Belle École. / A. B.

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J. A. Gil

Benavente

La compañía La Belle École abrió anoche la programación de los Lunes Infantiles con la puesta en escena de "Caricatos". Durante lo que queda de julio y el mes de agosto, las actuaciones programadas se celebrarán en el Patio de Ábsides de la iglesia de San Juan del Mercado y en la Plaza Mayor, con entrada libre y horarios adaptados al público infantil. Así, el 27 de julio, el protagonista será Claudio Cleaner Clown, del grupo Atópico Teatro, con una función que combina payasos y teatro físico. La representación tendrá lugar también en el Patio de Ábsides.

El 10 de agosto, a las 21.30 horas, llegará la obra "Malabaqué?", interpretada por La pequeña Victoria Cen, que ofrecerá un espectáculo de malabares y humor visual. La cita nocturna pretende atraer tanto a niños como a adultos, en una velada de ritmo y destreza escénica.

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El cierre del programa será el 17 de agosto, a las 19.30 horas, con "Los corsarios de la espuma", de Xip Xap Teatre, en la Plaza Mayor. Este montaje incluirá juegos acuáticos y participación directa del público, por lo que se recomienda acudir con bañador, calzado adecuado para el agua y toalla. La propuesta está pensada para disfrutar del verano de forma activa y segura. n

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