Cultura
"Caricatos", de La Belle École, pone en marcha los "Lunes Infantiles" en Benavente
El Ayuntamiento abrió anoche la primera de las cuatro citas con el teatro, el circo y la diversión acuática para los más pequeños
La compañía La Belle École abrió anoche la programación de los Lunes Infantiles con la puesta en escena de "Caricatos". Durante lo que queda de julio y el mes de agosto, las actuaciones programadas se celebrarán en el Patio de Ábsides de la iglesia de San Juan del Mercado y en la Plaza Mayor, con entrada libre y horarios adaptados al público infantil. Así, el 27 de julio, el protagonista será Claudio Cleaner Clown, del grupo Atópico Teatro, con una función que combina payasos y teatro físico. La representación tendrá lugar también en el Patio de Ábsides.
El 10 de agosto, a las 21.30 horas, llegará la obra "Malabaqué?", interpretada por La pequeña Victoria Cen, que ofrecerá un espectáculo de malabares y humor visual. La cita nocturna pretende atraer tanto a niños como a adultos, en una velada de ritmo y destreza escénica.
El cierre del programa será el 17 de agosto, a las 19.30 horas, con "Los corsarios de la espuma", de Xip Xap Teatre, en la Plaza Mayor. Este montaje incluirá juegos acuáticos y participación directa del público, por lo que se recomienda acudir con bañador, calzado adecuado para el agua y toalla. La propuesta está pensada para disfrutar del verano de forma activa y segura. n
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