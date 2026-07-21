Benavente solicita el programa mixto de empleo duplo Ciudad Deportiva III

El Ayuntamiento de Benavente ha aprobado en la Junta de Gobierno Local la propuesta de solicitud de un nuevo programa mixto de formación y empleo para el periodo 2026‑2027, denominado DUPLO “Ciudad Deportiva III”, según ha anunciado en una nota de prensa. La iniciativa se enmarca en la convocatoria autonómica dirigida a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, combinando formación teórica y práctica con intervenciones en espacios municipales.

El programa DUPLO “Ciudad Deportiva III” contará con un presupuesto total de 413.294,24 euros. De esta cantidad, 350.651,52 euros serán aportados por el ECYL, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, mientras que el consistorio benaventano asumirá 62.642,72 euros. Esta financiación conjunta permite desarrollar actuaciones de mejora en infraestructuras municipales y ofrecer formación profesional a personas desempleadas.

Entre los objetivos principales del proyecto se incluye la sustitución de falsos techos en el Edificio Cultural situado en Eras del Salado y traspasados, además de trabajos de tabiquería y solados en la Ciudad Deportiva. Estas intervenciones afectan a elementos constructivos interiores y buscan mejorar las condiciones de uso de los espacios municipales.

Itinerarios personales

El programa contempla también la eliminación de barreras arquitectónicas en diferentes viales de la ciudad. Estas actuaciones se centran en la adecuación de itinerarios peatonales y accesos mediante la modificación de elementos que actualmente dificultan el tránsito de personas con movilidad reducida.

La formación duplo se desarrollará en dos fases de seis meses cada una. Durante este periodo, los participantes recibirán formación teórica y práctica vinculada a las tareas previstas en los distintos espacios municipales, con el objetivo de adquirir competencias profesionales específicas en el ámbito de la construcción y la mejora de accesibilidad urbana.

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Al finalizar el programa, los alumnos obtendrán un certificado de profesionalidad, conforme a la normativa de los programas mixtos de empleo de Castilla y León. Este certificado acredita las competencias adquiridas y está orientado a mejorar la empleabilidad de las personas participantes.