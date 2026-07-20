Santa Cristina de la Polvorosa se prepara para cinco días de fiestas patronales

Santa Cristina de la Polvorosa ya cuenta las horas para el inicio de sus fiestas patronales, una de las citas más multitudinarias del verano en la comarca de Benavente y Los Valles y en la provincia. Tras el arranque de las prefiestas el pasado sábado con el tardeo de Brujaluna y la macrodiscoteca Fanática, el municipio se prepara para vivir cinco días de intensa programación.

El programa comenzará el miércoles con el chupinazo y el tradicional desfile de peñas. "Para mí, el día más bonito es el del chupinazo. Es cuando el pueblo se reúne en la plaza. La gente disfruta, canta y baila. Creo que para la mayoría de los vecinos también es el momento más especial", asegura Salvador Domínguez, alcalde de la localidad.

Jóvenes peñistas de Santa Cristina de la Polvorosa durante la discoteca móvil del sábado. / C. F.

Las celebraciones continuarán con la ofrenda floral, la misa y la procesión en honor a Santa Cristina, actividades populares, parques infantiles y la tradicional comida popular del domingo, que cada año reúne a cerca de 500 personas. "Es un momento para reencontrarse con vecinos con los que durante el año apenas se coincide y disfrutar todos juntos", señala el regidor.

La apuesta por Reincidentes

La gran actuación musical de este año será el concierto de Reincidentes, programado para la noche del sábado. Desde la comisión de fiestas explican que la elección llega tras el éxito cosechado el pasado año con Porretas. "Queríamos repetir una apuesta similar con otro grupo de nivel nacional y esperamos que vuelva a llenarse como ocurrió el año pasado", explican.

Además, explican que el objetivo es recuperar el protagonismo que Santa Cristina tuvo hace décadas con actuaciones de grandes bandas como Medina Azahara o Celtas Cortos. "Hace 40 años venían grandes grupos a las fiestas. Actuaron bandas como Medina Azahara o Celtas Cortos y Santa Cristina era un referente en toda la provincia de Zamora y en Castilla y León. Estamos intentando recuperar ese espíritu y que vuelva a venir muchísima gente."

Los festejos taurinos, otro de sus puntos fuertes

El sábado taurino volverá a ser una de las jornadas más esperadas con el III Toro de Cajón, la suelta de novillos y el encierro de chiquibueyes. "A los toros viene mucha gente de la comarca y de otros puntos de la provincia. Hay mucha tradición taurina", afirma Salvador Domínguez.

Desde la comisión destacan que se ha preparado "una programación pensada para que disfrute todo el pueblo y también quienes nos visiten". Por su parte, Domínguez envía un mensaje a vecinos y visitantes: "A los vecinos del pueblo, que disfruten las fiestas al máximo y las vivan como nunca. Y a los visitantes, que se acerquen a Santa Cristina porque van a ser bien recibidos, como siempre lo han sido".

El alcalde también hace un llamamiento a la prudencia durante los festejos taurinos: "Es lo que más me preocupa. Hay que tener mucha precaución. No queremos que se produzca ningún incidente."