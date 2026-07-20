Las olas de calor merman la producción de las colmenas en Los Valles

Las altas temperaturas de este verano están dejando huella en numerosos sectores del campo zamorano y la apicultura no es una excepción. En Benavente y la comarca de Los Valles, las colmenas afrontan una campaña especialmente complicada después de una primavera muy irregular, marcada por las lluvias, y de un brusco aumento de las temperaturas que ha alterado el ritmo habitual de las floraciones.

"Con este calor se ha parado todo". Así resume la situación Tomás Fernández Tejedor, ingeniero agrónomo especializado en apicultura, quien asegura que las condiciones meteorológicas están condicionando el trabajo tanto de las abejas como de los propios apicultores.

En esta zona la especie predominante es la conocida como abeja negra (Apis mellifera), la más habitual en prácticamente toda España. Son estas colonias las que aprovechan las distintas floraciones del territorio para producir la miel característica de la comarca, una actividad que desempeña un papel fundamental en el equilibrio del medio natural y en la agricultura.

Apicultor en Cunquilla de Vidriales. | C. F. / C. F.

"Las abejas son muy importantes, incluso diría que esenciales, por el asunto de la polinización", explica Fernández Tejedor. "Hay muchas plantas que necesitan la polinización cruzada y las abejas son insectos altamente especializados. Son muy eficientes y eso repercute tanto en la biodiversidad como en la agricultura".

De hecho, el agrónomo recuerda que el valor económico de las abejas va mucho más allá de la miel que producen. "El impacto económico de la polinización sobre la agricultura es mucho mayor que el de la propia producción de miel", señala. Según recuerda, los estudios de la FAO estiman que la polinización genera miles de millones de euros cada año, siendo un servicio imprescindible para buena parte de los cultivos.

La campaña de este año comenzó ya con dificultades. Las abundantes lluvias de la primavera limitaron la actividad de las colmenas y, cuando parecía que la situación podía mejorar, llegó un episodio prolongado de calor intenso.

"La primavera no ha sido muy buena, hubo mucha lluvia y ahora ha venido mucho calor de repente. En primavera no hemos hecho nada de campaña", lamenta.

Las abejas de Benavente y Los Valles encuentran alimento en distintas floraciones según avanza la estación. Durante la primavera aprovechan principalmente el tomillo, el brezo, la colza y algunos frutales, como el ciruelo. Con la llegada del verano cambian también las floraciones que aprovechan las abejas. "Ahora es la época del roble, desde mediados de julio hasta septiembre. Después llega la encina, que aquí tiene mucho peso y suele dar producción sobre todo entre finales de agosto y septiembre", explica.

El problema del abejaruco

Otro de los grandes problemas para las colmenas de la comarca llega con los abejarucos. "Comen mucha abeja y hacen mucha presión. No las dejan salir de las colmenas", explica el agrónomo.

Las consecuencias van mucho más allá de la pérdida directa de ejemplares. "Al no salir de las colmenas no trabajan y no pueden recolectar recursos, agua o alimento. Poco a poco la colonia va deteriorándose y se va haciendo más pequeña."

La varroa, el principal enemigo sanitario

Si el calor y la falta de floración condicionan la producción, el mayor problema sanitario continúa siendo la varroa, un ácaro que parasita a las abejas y debilita las colonias. "Ahora mismo el principal problema de la apicultura es el control de la varroa", asegura Fernández Tejedor.

El especialista considera que uno de los principales retos del sector es que las herramientas disponibles para combatir esta enfermedad llevan años sin evolucionar. "La apicultura es una ganadería pequeña y muchas veces seguimos utilizando tratamientos que tienen décadas. Cada vez son menos eficaces."

Además, las elevadas temperaturas del verano dificultan todavía más su aplicación. "Con los calores algunos medicamentos se evaporan antes de tiempo y pierden eficacia", explica.

El apicultor hace exactamente lo mismo que cualquier otro ganadero. Si no hay alimento natural, tiene que alimentar a las colonias. Si aparece una enfermedad, tiene que tratarla Fernando Tejedor — Ingeniero agrónomo, especialista en apicultura

Aun así, insiste en que el tratamiento debe hacerse siempre respetando los momentos adecuados para evitar residuos en la miel. "Nosotros nunca curamos fuera de época para no contaminar la miel."

Fernández Tejedor recuerda que la apicultura se trata de una actividad ganadera y comparte buena parte de sus problemas con el resto del sector primario. "El apicultor hace exactamente lo mismo que cualquier otro ganadero. Si no hay alimento natural, tiene que alimentar a las colonias. Si aparece una enfermedad, tiene que tratarla. Nuestro trabajo es mantener a las colmenas en buenas condiciones."

En muchas explotaciones, además, las colmenas se trasladan de unas zonas a otras siguiendo las diferentes floraciones, esa trashumancia permite mantener la producción durante buena parte del año. En Benavente y Los Valles, sin embargo, la actividad está centrada casi exclusivamente en la miel. "Aquí prácticamente no hacemos polen. En otras zonas bajan las colmenas a Extremadura y obtienen un rendimiento económico importante con esa producción, pero aquí la primavera llega más tarde y la mayor parte de las explotaciones se dedican únicamente a la miel."

Medidas de prevención

El verano también obliga a extremar las medidas de seguridad en el trabajo diario de los apicultores debido al elevado riesgo de incendios forestales.

El ahumador, una herramienta imprescindible para revisar las colmenas porque permite tranquilizar a las abejas, tiene restringido su uso en función de los niveles de riesgo establecidos por la Junta de Castilla y León.

Fernández Tejedor explica que existen diferentes grados de peligro y que, cuando se declara la situación de alarma o alarma extrema, su utilización puede quedar prohibida o limitarse exclusivamente a determinadas franjas horarias autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente.

Para los profesionales del sector supone una dificultad añadida durante unas semanas en las que las revisiones de las colmenas siguen siendo necesarias.

"Un oficio bonito"

Pese a las dificultades de la campaña, Fernández Tejedor defiende que la apicultura sigue teniendo futuro, siempre que se afronten los principales problemas del sector.

Considera que otro de los grandes desafíos está en lograr unas condiciones comerciales más justas para los productores españoles, que compiten con mieles importadas elaboradas bajo estándares diferentes. "Lo que necesitamos es poder vender nuestros productos a un precio justo y seguir investigando para disponer de nuevos métodos de control contra las enfermedades."

Aun así, concluye en que "la apicultura es un oficio bonito, puede ser viable, hay muchas familias que se dedican a ello y, haciendo esas pequeñas correcciones, es un negocio que tiene bastante futuro".