Día Grande
Calzadilla de Tera, con sus santas
La localidad honra a las mártires sevillanas con misa, vermú popular, mercadillo de artesanía y una gran verbena tras la proyección de la final de la Copa del Mundo
La misa solemne, el vermú popular, el mercadillo de artesanía, la proyección del Mundial y la verbena marcaron la jornada central de las fiestas de Calzadilla de Tera en honor a las Santas Justa y Rufin, mártires de origen hispalense a quienes está dedicada la iglesia de la localidad.
El día grande se celebró el domingo con la misa solemne en honor a las patronas, oficiada a las 12:30 horas. A continuación, los vecinos disfrutaron de una charanga y del vermú popular.
Los festejos continuaron por la tarde con un mercadillo de artesanía, instalado desde las 17:00 horas en la plaza, donde varios artesanos expusieron sus creaciones. A las 19:00 horas se celebraron los juegos autóctonos y, por la noche, la orquesta Media Luna puso la música a la verbena, que tuvo lugar después de la proyección del Mundial.
Las celebraciones concluirán hoy lunes con una misa en honor a los difuntos, prevista para las 12:30 horas. Por la tarde, a las 19:00 horas, actuará el grupo de Coros y Danzas La Arrancada y, al anochecer, será el turno de "Juan Ra".
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