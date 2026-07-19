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El Ayuntamiento de Benavente abrirá las taquillas sin llave de la Biblioteca Municipal y cambiará sus cerraduras

Los usuarios con llaves de taquillas en su posesión tienen hasta el 10 de agosto de 2026 para retirar sus pertenencias

Una sala de la Biblioteca Municipal de Benavente

Una sala de la Biblioteca Municipal de Benavente / Eva Ponte (Archivo)

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Carlota Fernández

Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha anunciado la apertura de las taquillas de la Biblioteca Municipal que permanezcan cerradas y sin disponibilidad de llave, así como la sustitución de las cerraduras afectadas.La medida pretende garantizar el uso general de estas instalaciones ante la retención de algunas llaves por parte de determinados usuarios, una situación que impide que las taquillas puedan ser utilizadas por el resto del público.

Las personas que estén utilizando alguna taquilla o que tengan una de las llaves deberán retirar sus pertenencias y devolverla en el mostrador de la Biblioteca Municipal antes del 10 de agosto de 2026, a las 10.00 horas.

Una vez finalizado ese plazo, el Ayuntamiento procederá a abrir las taquillas afectadas y a cambiar sus cerraduras. Los objetos que se encuentren en su interior quedarán depositados en la Biblioteca Municipal durante un periodo de 30 días.

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Para recuperarlos, sus propietarios deberán acreditar que les pertenecen. Transcurrido ese plazo, se aplicará el régimen de gestión que corresponda.

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