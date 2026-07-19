La antigua iglesia de Santa Marina, de Tardemézar, alberga hoy el cementerio del pueblo

La historiadora del arte Cristina Tostón y la vecina Matilde Pérez aprovecharon las fiestas patronales para recordar la historia del municipio y algunas de las tradiciones que han desaparecido con el paso del tiempo

Tardemézar de Vidriales conserva dos iglesias que reflejan la evolución del municipio. La actual, situada en el centro del pueblo, acoge los actos religiosos y la imagen de Santa Marina. La antigua iglesia de la santa, de la que hoy solo se conserva su estructura, alberga el cementerio municipal.

Cristina Tostón, historiadora del arte y natural de Tardemézar, explica que esta singularidad responde a la organización que antiguamente tenían muchos pueblos de Sanabria y Los Valles, divididos en varios barrios, cada uno con su propia iglesia. "Lo lógico es que la iglesia actual fuera la del barrio que permaneció habitado y la iglesia de Santa Marina perteneciera al otro barrio, que terminó despoblándose y quedó como cementerio". Según señala, esta división todavía se conserva en algunas localidades sanabresas, mientras que en esta zona se fue perdiendo con el paso del tiempo.

Junto a la historia de las iglesias, Tostón y Matilde recordaron algunas de las costumbres ligadas a las fiestas patronales. Antes de la procesión, las mujeres barrían el tramo de calle situado frente a sus casas para que el recorrido de la patrona estuviera impecable. También acudían vestidas con los tradicionales rodados y entonaban antiguos cánticos durante la celebración. Matilde aún recuerda uno de ellos: "Para entrar en este templo, tomemos agua bendita en esta fuente sagrada".

La vecina también lamenta la desaparición de la imagen original de Santa Marina. "La verdadera era muy grande y de madera", explica, asegurando que fue expoliada hace años. Otra tradición desaparecida es la subasta de las roscas al finalizar la misa, un acto que reunía a los vecinos tras la celebración religiosa.

Cambios en la programación

Aunque este sábado se conmemoraba la festividad de Santa Marina, la imagen de la patrona no salió en procesión. La jornada estuvo protagonizada por la misa del Santísimo, mientras que la procesión de Santa Marina se celebrará este domingo por decisión del párroco. n