Dónde ver la final del Mundial entre España y Argentina si vives cerca de Benavente

Benavente será el principal punto de encuentro para los aficionados de la comarca de Los Valles que quieran seguir la final del Mundial entre España y Argentina. El Ayuntamiento instalará una pantalla gigante en la Plaza de la Madera para que cientos de seguidores puedan disfrutar juntos del partido. La jornada estará amenizada por Disco Fa.

Asimismo, numerosos ayuntamientos, bares y asociaciones de vecinos de la comarca de Los Valles también han organizado retransmisiones especiales para que vecinos y visitantes puedan animar a la Selección desde sus propios municipios.

En muchos pueblos, además, las fiestas patronales han obligado a adaptar la programación para hacer un hueco a la final. Es el caso de Tardemézar de Vidriales, donde se instalará una pantalla en la plaza del pueblo y la retransmisión estará acompañada de una parrillada popular.

También Aguilar de Tera ofrecerá el partido en una pantalla de tres por dos metros situada junto al bar de la localidad. Al finalizar el encuentro, la celebración continuará con la actuación de Disco Pulse.

En Calzadilla de Tera, inmersa igualmente en sus fiestas, la alcaldesa, Julia Fernández, ha hecho un llamamiento a los vecinos de toda la comarca para acercarse a la localidad y vivir juntos la final. En la plaza se instalará una pantalla gigante y habrá pulpo, tapas y bocadillos en la barra de las fiestas, además de un bingo para completar la programación de la jornada.

No solo los ayuntamientos se han implicado en la organización. También varias asociaciones vecinales han querido ofrecer a sus pueblos un espacio común para seguir el encuentro. Es el caso de la Asociación de Vecinos de Torre de Cunquilla, en Cunquilla de Vidriales, que organizará una retransmisión colectiva en el centro cultural para que los vecinos puedan animar juntos a la Selección.

Otro de los puntos donde se espera una importante afluencia de público será San Pedro de Ceque, cuyos tres bares volverán a convertirse en lugar de reunión de los aficionados, después del gran ambiente registrado durante los anteriores partidos del Mundial. Del mismo modo, Santa Cristina de la Polvorosa también espera congregar a numerosos aficionados en los conocidos bares de La Estacada para vivir una noche histórica.